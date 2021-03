Preocupació i impotència a Cassà de la Selva per uns ocupes

L'edifici situat al carrer del Raval 53, on hi ha molts pisos ocupats.

L'edifici situat al carrer del Raval 53, on hi ha molts pisos ocupats. marc martí

L'ocupació de pràcticament tot un edifici a Cassà de la Selva està causant molts problemes als veïns de la zona. Ho denuncien els veïns del carrer del Raval i ho admet l'Ajuntament, que afirma que fa tot el que pot fer legalment.

El conflicte ve de lluny i en els darrers mesos s'ha agreujat amb l'arribada de més persones que han anat ocupant habitatges del mateix bloc, fins a un total de vuit dels dotze que hi ha. Els veïns afirmen que els ocupes han començat a mirar en altres finques, rebentant els panys de l'entrada i els comptadors en algun algun altre habitatge. «Això ens comporta una despesa que hem d'assumir nosaltres. Ii ja en van unes quantes», lamenten.

Els residents del carrer afirmen que cada dia hi ha algun tipus de problema com ara amenaces, brutícia i robatoris, entre d'altres. Estan farts de sentir música a tota hora procedent d'aquests pisos, de patir robatoris i de talls de llum i aigua provocats pels ocupes quan punxen el servei. «Fa poc van tallar la llum d'un bloc i un cop els operaris ho van arreglar. Quan encara no havien carregat les eines a la furgoneta, ja la tornaven a tenir punxada», lamenta un veí.

Expliquen que no fa gaire van detectar que un grup feia malbé una porta antivandalisme d'acer d'un pis buit propietat d'un banc i que ells van decidir començar a tapiar-lo amb maons per protegir aquest habitatge, però que els ocupes els van amenaçar amb pals, martells i bats de beisbol. «Amenacen a tothom que els pregunta què fan o per què ho fan», es queixa un resident que prefereix mantenir l'anonimat per por, després d'indicar que li van rebentar les rodes del cotxe. A més a més, expliquen que avisen la policia cada dia i que aquesta no fa res.

Des de l'Ajuntament, l'alcalde, Robert Mundet, afirma ser coneixedor de la problemàtica. Detalla que tenen detectats sis pisos amb ocupants «conflictius» i que estan fent tot el que poden fer per intentar que marxin. Admet, però, que se sent «impotent» perquè ha d'actuar fins al que li permet la llei, que és «lenta» i que està provocant «una situació complicada».

Mundet explica que s'ha reunit amb els veïns i que la policia hi és a sobre constantment aixecant actes i fent «pressió» conjuntament amb els Mossos d'Esquadra. Explica que ha intentat resoldre aquest tema (les ocupacions no només al carrer del Raval si nó en altres punts de la vila, com han fet altres alcaldes i alcaldesses) reunint-se amb la fiscal en cap, Ana Maria Meléndez, i amb Fernando Lacaba, fins fa poc president de l'Audiència. Però que, «lamentablement, és un problema que passa arreu amb una llei tan garantista» i que «s'hi pot fer poc més del que estem fent».