Nova «palanganada» al pont de Pedra per reivindicar un major cabal al Ter

Nova «Palanganada» pel Ter al pont de Pedra de Girona. Al crit de «Més aigua al Ter», una vintena de persones van abocar aigua a l'Onyar, un dels seus afluents, com a acció simbòlica per denunciar la falta de cabal d'aquest riu. L'acte va ser impulsat per l'associació Aigua És Vida i va rebre el suport d'entitats com els Naturalistes de Girona.

«Simbolitzem que el riu no porta prou aigua i la hi tirem», explica el president d'Aigua És Vida, Pau Masramon. Nou edicions després de la primera palanganada, Masramon va destacar que, després d'anys lluitant, l'any 2017 van aconseguir els acords de la Taula del Ter, «que eren més del que havíem somiat que podíem aconseguir». Aquests van ser signats «per la Generalitat, entitats ecologistes, pagesos, ajuntaments, universitats i també l'àrea metropolitana de Barcelona, que són els principals beneficiaris de l'aigua del Ter», va recordar el president de l'entitat.

«Més de la meitat del riu continua anant cap a Barcelona», reiterava Masramon, i apuntava que un dels compromisos adoptats estableix que, si no hi havia canvis, «l'any 2028, es derivi un 30% del cabal mitjà que tingui el Ter aleshores». Malgrat això, Masramon recordava que els estudis alerten que el mateix riu va perdent cabal per si sol. En aquest sentit, ara el que cal és «poder verificar els acords sobre el terreny», va indicar Masramon, «és un tema molt preocupant». En paral·lel, des d'Aigua És Vida també fan una reclamació cap a la nova gestió del servei d'aigua, que ha de ser municipal. En aquest sentit, Masramon reivindicava que la nova empresa pública que s'ha de crear tingui en compte la participació ciutadana.

Aquesta novena edició de l'acte va veure's molt limitada pel que fa a l'aforament, a fi d'ajustar-se a les restriccions arran de la pandèmia. Entre la vintena de participants s'hi trobaven el regidor de Sostenibilitat i Medi Ambient a l'Ajuntament de Girona, Martí Terés; el portaveu de Guanyem Lluc Salellas; el regidor del mateix grup Pere Albertí i la portaveu socialista, Sílvia Paneque. També hi havia el diputat al Congrés pel PSC Marc Lamuà.

Activitats fins al 30 de març

Aquest acte, en el Dia Mundial de l'Aigua, dona el tret de sortida a una setmana d'activitats programades per l'Ajuntament de Girona al voltant de la temàtica de l'aigua, fins el dia 30 de març. La campanya, sota el lema «Valorem l'aigua», se centra a les xarxes socials i busca generar un debat públic a escala mundial sobre el valor que les persones atorguem a l'aigua en tots els seus usos.

A través de la secció de Qualitat Ambiental i la Caseta-Serveis Educatius, l'Ajuntament de Girona ha organitzat diferents activitats conjuntament amb la Universitat de Girona, la plataforma Aigua és Vida, l'Associació Naturalistes de Girona i la productora Inbluefilms. L'objectiu de totes elles és debatre, mostrar i conscienciar sobre l'ús que en fem de l'aigua.

Entre les activitats destaca la taula rodona «El dret humà a l'aigua, de la cooperació a les necessitats locals», que tindrà lloc dijous, 25 de març, a les 18 h, de forma telemàtica. La xerrada tractarà sobre la cooperació i l'accés a l'aigua, els debats i les línies de treball actuals a l'Estat i a Catalunya, i la lluita contra la pobresa hídrica de Terrassa.

La major part dels actes es concentraran el dissabte 27 de març, amb tallers divulgatius sobre ecosistemes fluvials al parc de les Ribes del Ter. Per últim, el dimarts 30 de març tindrà lloc el passi del documental El Ter al límit, a la sala Truffaut. Tot seguit hi haurà una xerrada-col·loqui amb el coprotagonista del film i secretari de l'IRTA Mas Badia, Francesc Camps, i el director del film, Martín Gonzalez. A més, es duran a terme activitats en línia als instituts de la ciutat.