Guanyem Girona pacta amb el govern desencallar uns 10 milions en inversions

Guanyem Girona ha arribat a un acord amb l'equip de govern (JxCat i ERC) que permetrà desencallar uns 10 milions d'euros en inversions. D'aquests, Guanyem n'emmarca 5,8 milions en un pla de xoc per afrontar la pandèmia. El pla gira al voltant de tres eixos. En destaca el de l'habitatge, perquè aquí s'aprovarà una injecció de 3,1 milions destinada a comprar pisos. Les altres dues potes d'aquest pla són diferents partides per impulsar equipaments socials als barris i avançar cap a la transició energètica (amb plaques solars en equipaments i lluminàries led). La resta de milions corresponen a inversions d'altres àmbits i més del dia a dia.

La regidora de Guanyem Cristina Andreu va subratllar ahir que, per a ells, incrementar la inversió en habitatge era «una de les prioritats que havia de tenir el pla de xoc». El segon eix són els equipaments socials als barris. Hi ha 200.000 euros per a un nou local social a Sant Narcís, 300.000 euros per a un centre cívic a l'Eixample, 200.000 euros per al menjador social per a gent gran a l'Esquerra del Ter o 150.000 euros per crear un espai jove en aquesta zona. El pacte també inclou accelerar la compra de locals socials a Vista Alegre i Can Gibert (380.000 euros) i Montjuïc (80.000 euros). Per últim, el pla de xoc inclou uns 1,6 milions en inversions per fomentar la transició energètica. Andreu va destacar que l'objectiu és «defugir els oligopolis energètics i impulsar l'autogestió i la producció d'energia».

Per avançar cap aquí, s'aprovarà gairebé mig milió d'euros per instal·lar plaques fotovoltaiques al sostre de diferents equipaments: la teulada de l'escola de la Font de la Pólvora, als pavellons de Vila-roja i Santa Eugènia, al mercat del Lleó o a les piscines de Can Gibert del Pla. A més, també es destinarà 1,1 milions en un pla d'enllumenat per estendre la tecnologia led a la ciutat.

L'acord amb l'equip de govern també permetrà desencallar inversions que segons el portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, «serien aquelles que en qualsevol altre any ja hauríem aprovat més d'avançada». En total, uns 4 milions.Hi ha partides a millores en escoles, asfaltatge, electrificació i el mobiliari per acabar la primera fase de la reforma del Modern, arreglar els degoters de la Casa Masó, les finestres de l'Arxiu o ampliar les estacions de la Girocleta.

I de nou, Guanyem va insistir en la necessitat que JxCat i ERC presentin una proposta de pressupostos per a aquest 2021. «Encara estem esperant que ens en portin una de ben definida», va dir Salellas.