Girona és la novena ciutat catalana on es produeixen més delictes el 2020

Girona és la novena ciutat de Catalunya que ha registrat més infraccions penals durant tot el 2020. Malgrat la situació de pandèmia, la capital de la província es troba en posicions elevades de les poblacions de més de 30.000 habitants on s'hi produeixen més delictes.

S'ha de dir que, tot i aquest lloc del rànquing, les infraccions han patit una davallada el 2020. La pandèmia ha tingut els seus efectes i han caigut un 14,3%.

El balanç de criminalitat del 2020 del Ministeri de l'Interior analitza 43 municipis i ciutats de més de 30.000 habitants de Catalunya. També ho fa amb les 240 ciutats de tot Espanya i, en aquest cas, la ciutat de Girona s'hi trobaria.

Una anàlisi de les catalanes mostra que la que acumula més il·lícits és la ciutat de Barcelona, com és lògic, perquè també és la zona més poblada. Aquí durant el 2020 s'han conegut fins a 117.786 infraccions penals. En segon lloc hi ha l'Hospitalet de Llobregat, amb 13.378 fets coneguts, i en tercer, la ciutat de Badalona, amb 10.666 infraccions.

Madrid, líder d'Espanya

En canvi, en el top de les tres ciutats d'Espanya amb més delictes hi ha Madrid, amb 183.375 infraccions penals; Barcelona repeteix al capdavant d'un rànquing pel seu alt grau de fets penals, amb 117.786, i en tercer terme hi ha i de força lluny pel nombre, de fet, la ciutat de València, amb 39.894 casos.

Sis ciutats gironines

A les comarques gironines hi ha sis municipis que superen els 30.000 habitants. Els dos més poblats són Girona i Figueres.

La capital, com és lògic, encapçala el nombre d'infraccions penals el 2020, amb 5.974 fets. La major part d'aquest es concentren en els furts: tot i haver estat un any amb pandèmia se n'han produït fins a 1.376. Això suposa un 32,6% menys que l'any anterior. En canvi, el que han pujat són els casos de tràfic de drogues, que han passat de 20 a 26 casos. La davallada més important és la dels robatoris a domicilis, amb un 40,4%. S'ha passat de 327 a 195 casos.

D'aquests municipis, el d'Olot és on els delictes han baixat menys durant el 2020, amb un 0,8. Hi ha hagut un total de 1.190 infraccions penals. Mentre que el que ha viscut una davallada més important és Lloret de Mar. Aquí s'han reduït destacadament, amb un 53,6%. Això representa que la policia ha hagut de tractar 1.629 fets per contra dels 3.507 de l'any anterior. La pandèmia i la falta de turisme s'ha reproduït amb aquestes dades delinqüencials.