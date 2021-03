Girona i nou ajuntaments més volen que l'Estat replantegi les ajudes als municipis

L'Ajuntament de Girona s'ha sumat a una petició conjunta de 10 consistoris de l'Estat, per demanar que es replantegin les ajudes estatals als municipis. La reclamació va ser acordada ahir pels alcaldes de Girona, Cadis, Lleida, Madrid, Reus, Santa Cruz de Tenerife, Torrelavega, Pamplona, València i Saragossa, en una reunió telemàtica. Per això, els deu ajuntaments volen una reunió «immediata» amb la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. També reclamen avenços en un sistema de finançament dels ens locals «que millori l'actual», i definir l'accés dels consistoris als fons europeus assignats a Espanya, que pugen a 140.000 milions. Recorden que els ajuntaments han estat a primera línia durant la pandèmia, un «combat» que els ha creat «un gran forat financer».

Així, reclamen un Fons de Reconstrucció Local de, com a mínim 4.000 milions d'euros, i un Fons del Transport d'almenys 1.000 milions d'euros ampliables. A més, volen que els ens locals puguin fer una gestió directa del Fons de la UE per a la Reconstrucció, transferint-los el 14,56% d'aquests -l'equivalent a la participació de l'Administració Local a la despesa estatal. I reivindiquen que el Govern espanyol arbitri un sistema d'ajudes a tots els consistoris, com es va acordar al FEMP.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va destacar la diversitat política dels signants i va lamentar que «per part de l'Estat no tenim ni el reconeixement ni els recursos que ens calen per ser útils i ajudar a dinamitzar les nostres ciutats».