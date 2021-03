La fundació Frodeno impulsa un circuit de salts per fomentar l'esport entre els joves de Salt

El "Pump track" més gran de Catalunya s'està construint a Salt de la mà de la Fundació Frodeno. Es tracta d'una pista de salts on se sol practicar amb bicicleta o monopatí i s'hi circula sense haver de pedalar, gràcies a la inèrcia dels desnivells. En aquest cas, però, el projecte que s'hi durà a terme busca fomentar l'esport entre els més joves del municipi per potenciar àmbits com l'educatiu, l'alimentari o el social.

Així, avui la Fundació Frodeno i l'Ajuntament de Salt han signat un conveni per la construcció del "Pump track", d'una longitud és de 227 metres, en uns terrenys cedits pel consistori. I aquesta mateixa setmana ja s'ha començat a treballar a l'espai, situat al carrer Miquel Martí i Pol, al costat de la zona esportiva El Pla. Es preveu que les obres acabin en 17 dies. El projecte també compta amb el suport de la Fundació Laureus Sport for Good.

Aquest tipus de circuits són ideals per a nens o principiants però, al mateix temps, també són utilitzats per a esportistes més experimentats i per a celebrar-hi campionats. La proposta d'aquest Pump Track va més enllà de l'atractiu lúdic i formatiu de la instal·lació. L'aposta de la Fundació Frodeno passa per aprofitar el potencial de l'esport per treballar valors socials, educatius i del foment d'hàbits alimentaris saludables.

En aquesta línia, el triatleta i campió olímpic Jan Frodeno explica que "tenim moltes ganes de poder començar a veure les bicicletes i els joves rodar pel Pump Track i, a partir d'aquí, impulsar totes les activitats i formacions que estem preparant al voltant de l'esport".

"El treball en equip, el respecte, l'esforç, la igualtat d'oportunitats i el foment dels hàbits saludables són els eixos del projecte que posem en marxa a Salt" afegeix el campió olímpic, que descriu el circuit de Pump Track com "l'eix sobre el qual pivotarà tot plegat. Volem crear un espai on sigui possible practicar un esport i iniciar-se al món de la bicicleta al mateix temps que es fomenta el suport escolar. Col·laborem amb les escoles de Salt i els projectes socials i educatius ja existents al municipi".

L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, destaca la potencialitat del projecte liderat per Frodeno, afirmant que "si a les possibilitats formatives i educatives de l'esport hi afegim un referent com Jan Frodeno estem davant d'una proposta que des del primer dia que se'ns va posar a sobre la taula vam treballar per fer-la possible posant-nos a disposició de l'equip de la Fundació Frodeno. Un cop més és un orgull que un esportista com Jan Frodeno hagi tornat a apostar personalment per Salt a l'hora de desenvolupar un projecte i, des d'aquí, voldria agrair-li la seva implicació amb el

municipi".

Segons el conveni signat entre la Fundació Frodeno i l'Ajuntament de Salt, el consistori fa una cessió els espais i la Fundació s'encarrega d'aixecar la instal·lació que compta amb un pressupost aquest any 2021 de 233.000 euros, 148.000 dels quals fan referència a la partida que es destina a la construcció mentre que la resta, entre altres conceptes, els destinarà a personal o organització de campionats. Un cop s'inauguri la instal·lació, la coordinació entre l'Ajuntament i la Fundació Frodeno donarà pas a les activitats que s'hi organitzin.



Campionats i exhibicions

Al Pump Track de Salt també està previst organitzar esdeveniments durant els caps de setmana per aconseguir que la instal·lació es converteixi en un punt de reunió, d'esport i lúdic, per a les famílies i els amants del món de la bicicleta. L'accés al circuit serà gratuït per als menors d'edat exceptuant quan hi hagi activitats especials com exhibicions o campionats amb esportistes professionals.

En aquest sentit, el projecte neix ja integrat en el teixit educatiu, associatiu i esportiu de la vila. Durant tres mesos, es posarà en marxa una prova pilot amb alumnes de sisè de les escoles El Pla, Silvestre Santaló i el Gegant del Rec.

La petjada solidària de Frodeno a Salt

Durant l'estiu de l'any 2020, Frodeno va dur a terme una campanya solidària per repartir aliments a 181 nens i nens de Salt. D'aquesta manera va voler donar un cop de mà a la ciutadania que començava a patir els efectes de la Covid-19. La gestió de la donació va anar a càrrec de l'empresa Local Market, el Casal dels Infants de Salt i es va coordinar amb les direccions de les escoles implicades en la iniciativa. Des de l'Ajuntament de Salt es va participar en la iniciativa cedint el local del Barri Centre, al carrer Àngel Guimerà, per fer arribar la donació a les famílies.