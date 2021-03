Els comerços gironins tornen a obrir en cap de setmana amb satisfacció i l'esperança que «no es torni enrere»

Els comerços de les comarques de Girona han tornat a obrir aquest dissabte, després de mesos sense poder-ho fer els caps de setmana. El sector es mostra "satisfet" de poder recuperar "en part" la normalitat i espera que es mantingui d'ara en endavant. La vicepresidenta de de Girona Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena, es mostra "esperançada" que no es tornarà enrere malgrat que les dades epidemiològiques "s'han estancat" els darrers dies. Ramírez de Cartagena també reclama que es flexibilitzi l'horari de l'hostaleria, ja que el tancament a les tardes de bars i restaurants "perjudica clarament els comerços". Una visió que també comparteix el president de Comerç Figueres, Frederic Carbó, que també carrega pel tancament de la frontera.

Després de molts dies sense poder-ho fer, les botigues de les comarques de Girona han tornat a aixecar la persiana en cap de setmana. La fred i el fet que molta gent hagi preferit la muntanya ha provocat que no es veiessin grans aglomeracions en zones comercials de la demarcació com la Rambla de Figueres o el carrer Santa Clara de Girona. Tot i això el sector es mostra "satisfet i content" de poder tornar a obrir un dissabte, si bé assenyalen que "el més important" és també poder rebre clients de fora de la comarca.

"Tant una cosa com l'altra ens va molt bé, perquè necessitem que ens vingui gent de fora també", assenyala la propietària de la botiga Unaunica de Girona, Marta Xargay. En aquest sentit, Xargay espera que no es torni enrere en les properes setmanes, tot i que reconeixen que "tenen incertesa".

La vicepresidenta de Girona Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena, fa una crida als clients a respectar les mesures, per evitar que tornin a implantar-se restriccions. "Hem de tenir clar que el comerç no és un problema. Hem pres totes les precaucions i la majoria de gent ho fa correctament, però encara hi ha algú que es comporta com no toca", remarca.



Allargar l'horari de la restauració



Una de les claus per a la recuperació del comerç és, assenyala Ramírez de Cartagena, l'allargament de les l'horari de l'hostaleria. Assegura que han notat de manera "important" la caiguda de clients a les tardes, coincidint amb el tancament a les cinc de la tarda de l'hostaleria.

"Sempre he dit que els dos sectors van junts de la mà en això. Nosaltres els afavorim a ells i l'hostaleria ens dona aire a nosaltres", remarca. En aquest sentit, la responsable de la botiga de roba Som Sis del carrer Santa Clara de Girona, Sònia Santamaría, explica que a partir de les sis de la tarda és difícil que vinguin els clients.



El tancament de frontera, clau a l'Alt Empordà



Els comerciants de l'Alt Empordà també es mostren satisfets i esperançats amb la relaxació de les restriccions i confien en tenir una "bona Setmana Santa". El president de Comerç Figueres, Frederic Carbó, però, assenyala que el tancament de la frontera els fa "molt mal" ja que el client de la Catalunya del Nord és "vital" per a la ciutat.

Carbó reconeix que un nou tancament dels establiments seria "dolent", però deixa clar que estarien disposats a tornar enrere si, a canvi, es fa una "vacunació massiva". "Si cal tornem a tancar tres setmanes o un mes. Nosaltres estem disposats, però que sigui perquè es vacuna a tothom", remarca el president de Figueres Comerç.