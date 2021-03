Roben la bossa de mà a una dona a Girona tirant-la per terra i arrossegant-la

Robatori violent a la principal artèria viària del barri de Fontajau de Girona. Una dona va acabar mal ferida aquest dijous al vespre després que dos individus la tiressin per terra i se li emportessin la bossa de mà. Els fets van succeir a la Rambla Xavier Cugat a dos quarts de vuit del vespre quan la víctima estava a punt d'arribar a casa després d'acabar la seva jornada laboral en una empresa del centre de la ciutat.

De sobte, a la zona de les voltes de la Rambla, va notar la presència de dos nois que se li apropaven corrent per darrere. Els lladres la van tirar per terra i li van estirar la bossa demà. Com que la bossa va quedar enganxada al braç, els lladres la van arrossegar alguns metres per terra fins que es van aconseguir endur el botí, deixant l'afectada estirada a vorera. Va anar tot tan ràpid que només pot descriure els lladres com dos individus que anaven amb roba fosca i que semblaven persones joves.

A la bossa hi havia la cartera amb diners, la documentació personal, el telèfon mòbil, targetes bancàries, dues ulleres (unes per mirar de lluny i unes altres per mirar de prop) i altres objectes de valor.



Avís als veïns

Quan la víctima es va poder aixecar per anar cap a casa seva, que estava a escassos metres, va notar un fort dolor agut a l'espatlla. Va decidir avisar uns veïns que van trucar al 112.

Fins al domicili s'hi va apropar una ambulància del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques) i els Mossos d'Esquadra, que segons ha relatat la víctima, van arribar ràpidament. Allà li van perdre declaració perquè denunciés els fets. Els professionals sanitaris van decidir traslladar l'afectada en ambulància cap a l'hospital Josep Trueta després de fer-li una primera exploració. Al centre hospitalari gironí li van detectar una fractura a prop de la clavícula que li impedirà anar a treballar i l'obligarà a haver de fer rehabilitació.

Mentrestant ha hagut de donar de baixar totes les targetes bancàries, haurà de tornar-se a fer la documentació personal i haurà de comprar-se un altre telèfon mòbil.