La PAH Girona-Salt detecta un «veritable esclat» de desnonaments

La PAH Girona Salt ha detectat un «veritable esclat» de desnonaments després del confinament». Afirma que hi ha 16 adults i 18 infants que corren el risc de quedar-se sense casa per no poder afrontar el pagament les properes setmanes. «Està havent-hi una allau de desnonaments perquè la crisi de la covid ha empitjorat l'economia de les famílies, per això reclamem que els paralitzin ja», ha dit la portaveu, Marta Afuera. També critica els desnonaments amb data oberta i alerten que causa «més patiment» als afectats.