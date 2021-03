La Veneració de la Creu, sense públic, serà l'acte principal de la Setmana Santa

L'acte de la Veneració de la Creu, en format estàtic i sense públic a les escales de la Catedral, serà la principal activitat de Setmana Santa a Girona. Es tracta de la part final de la tradicional Processó de Divendres Sant, que enguany s'ha hagut d'anul·lar. Ho van explicar ahir la regidora de Ciutadania de l'Ajuntament, M. Àngels Cedacers, i el president de la Junta de Confraries, David Fluriach, que van presentar els actes de la Setmana Santa a Girona.

La Junta de Confraries ha adaptat a les mesures sanitàries l'acte de la Veneració de la Creu, que tindrà lloc divendres 2 d'abril a les 20 h. Es farà sense públic; de fet, es tallaran els accessos a la Catedral cap a les 18 h. A l'acte, presidit pel bisbe de Girona, hi participaran unes 160 persones en comptes del miler que formava la processó: una representació d'entre 5 i 6 membres de cada confraria, 50 Manaies, i un grup reduït del Cor de la Polifònica de Girona. També s'encendran llantions per representar els confrares i els gironins que no podran assistir-hi, que, a més, podran seguir l'acte en directe per TV Girona, va detallar Fluriach.

La Setmana Santa començarà amb el pregó de dijous 25 de març, que es farà a l'Auditori Josep Irla a les 19.30 h, a càrrec del monjo gironí del Monestir de Montserrat, Pare Bernat Juliol (que no va poder-lo fer el 2020). A més, es retransmetrà per Internet. El quartet CatAlinka hi afegirà un toc musical. Durant la setmana, els passos de la processó es podran veure a l'Exposanta, a l'Església de la Mare de Déu dels Dolors.

Cedacers va qualificar de «bona notícia que es pugui celebrar la Setmana Santa després de la cancel·lació forçosa de l'any passat», i va destacar: «Refermem el nostre compromís amb les entitats populars, uns actius imprescindibles de foment de la conservació, difusió i accés al patrimoni cultural de la nostra ciutat». Ahir també es va presentar el cartell de l'acte de Divendres Sant, obra de l'artista gironí Pau Baena.