Vacunació a Girona: de 2.000 dosis diàries a menys de 100 pel cas AstraZeneca

La suspensió de les vacunes d'AstraZeneca ha fet baixar considerablement el ritme de vacunació de primeres dosis contra el coronavirus. Tenint en compte que aquest cap de setmana ja s'han batut rècords de poques inoculacions -normalment els dissabtes i diumenges se'n posen poques-, la baixa activitat vacunal s'ha encadenat amb la suspensió, des de dimarts, de les vacunes d'una de les tres farmacèutiques autoritzades a Espanya.

Concretament, a la Regió Sanitària de Girona, la davallada de primeres dosis s'ha notat clarament en un sol dia. De fet, segons la darrera actualització, dimarts només es van posar 97 primeres dosis, quan el mateix dia de la setmana passada se n'havien posat 2.016, xifra que es va repetir el dia següent. D'altra banda, des de dijous passat fins aquest dimarts, s'han posat 2.230 primeres dosis, pràcticament les mateixes que en un sol dia de la setmana passada.

Les dades evidencien, clarament, el pes de la farmacèutica AstraZeneca en el nombre de vacunacions actual a Girona. El principal motiu és que Salut ja està acabant d'administrar les primeres dosis als col·lectius designats amb Pfizer i Moderna, entre els quals hi ha sanitaris, usuaris i treballadors de residències, persones dependents i de més de 80 anys i cuidadors principalment. Per això ja predominen les segones dosis d'aquestes farmacèutiques. De fet, segons la darrera actualització, s'han injectat 1.123 segones dosis en un dia, dada poc habitual fins ara.



Més de 20.000 vacunats

D'altra banda, segons fonts de Salut, un total de 21.158 persones de la Regió Sanitària de Girona han rebut el primer vaccí d'AstraZeneca i encara no n'hi ha cap amb el segon. Aquesta dada representa gairebé una tercera part del total de 67.605 vacunats amb la primera. Tenint en compte que fins aquesta setmana a Espanya hi havia tres companyies autoritzades, semblaria que el repartiment és bastant equitatiu. Però cal tenir present que s'està vacunant amb Pfizer i Moderna des del 27 de desembre i, en canvi, amb AstraZeneca des del 9 de febrer. Aquest apunt evidencia, doncs, el pes que ha agafat la companyia anglesa en la campanya de vacunació contra la covid-19.

Entre els més de 20.000 gironins vacunats hi ha treballadors de serveis essencials -sanitaris que no estan a primera línia, personal de centres educatius, funcionaris de presons i personal de seguretat i emergències- i interns de centres penitenciaris. Tots ells estan a l'expectativa de saber què passarà amb les segones dosis, que haurien de començar a rebre a finals d'abril. Està previst que avui l'Agència Europea del Medicament comuniqui el veredicte.



75% de presos vacunats

Segons va avançar ahir ACN, al voltant del 80% dels treballadors de les presons catalanes i més del 75% dels reclusos ja estan vacunats amb la primera dosi d'AstraZeneca contra la Covid-19. L'aturada temporal de la vacunació pot afectar aquestes persones a l'hora de rebre la segona dosi, segons va explicar ahir la consellera de Justícia, Ester Capella. De moment reclusos i treballadors de 55 a 65 anys encara no han rebut cap dosi.

Respecte a la suspensió d'AstraZeneca, la consellera de Salut, Alba Vergés, va reiterar ahir la crida a la tranquil·litat. En roda de premsa, va assegurar que el sistema de farmacovigilància funciona i que s'investiga cas per cas quan es detecten possibles esdeveniments adversos relacionats amb la vacunació, tot i que no sempre hi hagi una relació. «El que sabem és que el balanç risc-benefici continua sent a favor del benefici», va dir sobre AstraZeneca.

En qualsevol cas, va dir, qui ho ha d'acabar determinant és l'Agència Europea del Medicament (EMA per les sigles en anglès) i li consta que s'està fent una feina «intensa» per fer-ho el més aviat possible. La consellera també va admetre un estancament en la baixada dels contagis, en referència a la situació epidemiològica de Catalunya.