La brigada d'enllumenat protesta avui per la «retallada»

La brigada d'enllumenat i lampisteria de l'Ajuntament de Girona ha convocat un acte de protesta pel que consideren una «retallada de sou» per la supressió de la quantitat variable que cobren per les guàrdies dels caps de setmana i els festius. Avui al matí oferiran un cafè «simbòlic» als qui s'apropin a la plaça del Vi per explicar la seva situació. D'aquesta manera, fan mofa dels cafès que ofereix l'alcaldessa als treballadors des d'aquest mes. En un comunicat, la Junta de personal recorda que tot i que el decret suspès -amb els vots de JxCat, ERC i Ciutadans- és de 2001, les guàrdies es regulen des del 1986. A més, lamenten que cap representant del govern hagi contactat amb els afectats i que l'única informació hagi sigut a través dels sindicats.

L'Ajuntament va suspendre el complement variable assegurant que vol renegociar-lo perquè sigui «assumible» i fer-ho extensible a totes les àrees. Els treballadors d'aquesta brigada han estat rebent 120 euros al mes com a concepte fix. Com a variable, eren 115 euros si havien d'intervenir per fer alguna reparació. A més, si el servei s'allargava més de 120 minuts, a partir de la tercera hora començaven a cobrar hores extres.