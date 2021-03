Es reprèn el mercat del col·leccionisme a Pl. Catalunya i St. Feliu

El mercat del col·leccionisme tornarà a instal·lar-se aquest cap de setmana a Girona. L'últim canvi en les mesures sanitàries aprovades pel Procicat permet mantenir l'activitat als mercats no sedentaris, condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d'aforament. També hi ajuda el fet que s'aixequi el confinament comarcal, ja que molts paradistes provenen de fora del Gironès.

Així, l'organització podrà reprendre la fira de col·leccionisme i filatèlia, que tornarà a ocupar la plaça de Sant Feliu, el proper dissabte 20 de març, i la plaça Catalunya el diumenge 21. Això, després d'estar gairebé tres mesos aturats.

Quico Ezquioga, organitzador de la fira i membre de la Societat Filatèlica Gironina, afirma que «és un pas més cap a la normalitat, ja que hi ha paradistes que viuen d'això, i molts estan desesperats». Ezquioga explica que divendres passat van rebre l'avís de l'Ajuntament pel qual podien reprendre l'activitat, que tenien aturada des de gener.

Per garantir la restricció de l'aforament i mantenir les distàncies de seguretat, el nombre de parades es reduirà gairebé a la meitat. Ezquioga preveu que seran al voltant d'una vintena. Els participants faran torns per alternar-se els caps de setmana. A més, Ezquioga explica que totes les parades disposaran de gel hidroalcohòlic i un cordó per delimitar les distàncies de seguretat a l'espai. Amb tot, l'organitzador confia que aquesta situació «aguanti» i no els tornin a suspendre l'activitat en un futur.