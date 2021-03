Intenten robar en dos bars del barri de la Devesa

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona investiguen dos intents de robatori en bars del barri de la Devesa- Güell i amb només tres dies de diferència. En un dels casos, el lladre va provar d'entrar-hi trencant la vidriera a cops de trapa de clavegueram. En cap dels dos fets, els lladres van aconseguir emportar-se res. El primer dels fets va tenir lloc la nit de divendres a dissabte en un local del carrer Bernat Boades. Aquí els lladres van trencar un vidre de grans dimensions per accedir-hi però tot indica que en saltar l'alarma van fugir. El segon cas, que també investiga la policia i que no es descarta que pugui ser obra del mateix individu, va produir-se cap a dos quarts de dotze de la nit de dimarts, en un bar-restaurant de la plaça de la Sardana. Un home va trencar el vidre amb una tapa de clavegueram però finalment no va poder entrar. Els Mossos van anar al lloc i alguns veïns,que es van despertar pels forts cops que donava, van poder-los donar la descripció del lladre, que busquen.