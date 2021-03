«Les hores greus» al Govern

La plaça del Vi, plena. L'expresident de la Generalitat publica un dietari amb la seva experiència al capdavant del Govern, molt marcada per la pandèmia però també per les baralles internes entre forces independentistes

Prop de 200 gironins es van aplegar ahir a la plaça del Vi de la ciutat per escoltar l'expresident de la Generalitat Quim Torra. Ben a prop de la Casa Solterra, on Torra ha traslladat el seu despatx, l'expresident va presentar Les hores greus. Dietari de canonges, el llibre on relata la seva experiència com a primera autoritat de Catalunya, acompanyat pel cantautor independentista Lluís Llach. «Hores greus» com les que, va explicar, li va portar l'arribada de la pandèmia, o la falta d'unitat que va trobar-se entre els partits independentistes -uns moments de «politiqueria» que el posaven «molt nerviós» -, són algunes de les quals va parlar ahir, davant una audiència que omplia totes les cadires reservades prèviament, i que estava rodejada per més públic al voltant.

Acollit per aplaudiments, Torra va oferir un tastet del que es troba al llibre, relatant alguns dels episodis que més l'havien marcat durant aquella etapa. Especialment amb la crisi derivada de la covid-19. En això, va carregar contra l'aleshores ministre de Sanitat, Salvador Illa, culpant-lo d'una «mala gestió» de la situació i de no «prioritzar la vida». També va destacar l'«enorme solidaritat» que va despertar entre la població, malgrat que sovint «xocava amb la nostra burocràcia interna quan anava d'hores». En l'àmbit personal, va parlar de la «soledat» viscuda a la Casa dels Canonges -que va anomenar «un cementiri a pressió»-, i de com la situació el va portar a «enfonsar-se totalment» en un punt donat.

Torra va aprofitar per llançar un missatge a les forces independentistes que ara negocien per pactar el Govern de la Generalitat, fent-los una crida a la unitat i a incloure la CUP des del principi, una cosa que ell reconeixia ahir que no va aconseguir, i afirmava que «si ha de servir d'exemple del que no s'ha de fer, endavant». I va comentar que «és bo que els partits sentin la pressió del 52% dels votants, ens hi juguem la credibilitat». En aquest sentit va recordar com ell mateix «havia vingut per fer la independència, i em vaig trobar una guerra entre tots plegats».

Entre els assistents, s'hi trobaven autoritats com l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que va pujar a l'escenari per destacar la «força de la seva figura» i el «compromís que va tenir amb la gent», sobretot durant la pandèmia, que reconfortava els alcaldes. També hi eren presents la diputada al Parlament de Junts per Catalunya, Gemma Geis, el president de la Diputació, Miquel Noguer, i el delegat del Govern a Girona, Pere Vila.