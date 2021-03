Girona inicia el procés per renovar l'ordenança que regula les terrasses

L'Ajuntament de Girona ha decidit renovar l'ordenança d'intervenció municipal reguladora de les activitats de degustació, restauració, espectacles públics i activitats recreatives i les seves terrasses, que està vigent des del 23 de novembre de 2012, quan es va aprovar en un ple municipal. Inicialment, no es preveu tocar els horaris pels tres sectors establerts actualment, però hi haurà una divisió per establir criteris diferenciats del model de terrassa en funció del seu entorn (per exemple per integrar-se adequadament al patrimoni). A més hi haurà una nova categoria per a les botigues amb zona de degustació i una altra vinculada a la música i les actuacions en viu. Finalment, s'hi inclouran tots els criteris unificadors relatius a estufes, parasols, testos o tarimes, que actualment ja estan vigents però que ara formaran part del redactat general i no com un afegit. No es permetran, per temes de salut, terrasses tancades.

De fet, la nova normativa està tot just a l'inici. Acaba de signar-se el decret per començar la denominada «consulta pública prèvia», que preveu que duri uns vint dies laborables amb la intenció de recollir l'opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives potencialment afectades, com ara els gremis de restauració i les entitats veïnals, entre d'altres.

Un procés llarg

El regidor d'Urbanisme i Activitats, Lluís Martí, ha explicat que volen que tothom es vulgui expressar per poder fer una normativa en què tothom hagi pogut dir la seva. Un cop acabat el període de consulta, es redactarà el document i es portarà al ple per aprovar-lo inicialment amb un debat amb els grups municipals. Després hi haurà una exposició pública i es podran presentar al·legacions i peticions de canvis en les normes i es tornarà a portar el text a ple per aprovar-lo definitivament. El procés pot durar entre set i vuit mesos, segons Lluís Martí.

En el decret que inicia tot el procediment per redactar la nova ordenança s'explica que es volen crear zones de criteris on l'Ajuntament de forma excepcional pugui concretar aspectes de la regulació general. En aquests sectors, per exemple, es poden decidir ubicacions diferents segons l'arquitectura de l'espai o pel patrimoni que hi hagi a l'entorn dels establiments.

Tot i això, en general, pel que fa a la ubicació, es vol que el criteri d'ubicació de les terrasses davant del local sigui preferent, tot i que es podrà flexibilitzar en els casos en què es consideri necessari i «sempre que es tracti de zones urbanes que siguin susceptibles d'ajustos raonables». Es preveu la possibilitat d'ocupar nous espais de la via pública mitjançant terrassa, sempre que es compleixi amb les condicions previstes a la normativa.

La nova ordenança proposa mantenir els horaris actuals de les terrasses pel que fa als establiments de restauració. Aquest horari quedarà reflectit a través d'un plànol de distribució per zones del municipi i l'horari de les terrasses aplicable a cada una d'aquestes. Pel que fa als establiments comercials amb zona de degustació, es suggereix que sigui a les onze de la nit. Tot i això, el govern es pot trobar amb veïns que demanin horaris més reduït però associacions de restauració que els vulguin allargar. «Caldrà estudiar-ho tot», indica el regidor.

Música i degustació

També es proposa la introducció d'una nova categoria complementària de l'activitat de restauració per activitats amb música de fons ambiental, música en directe, de ball, i altres actuacions en directe, «sempre que els locals estiguin degudament autoritzats i compleixin les condicions de seguretat, d'insonorització», entre d'altres aspectes. «Serem molt estrictes amb la insonorització», afirma Martí.

A més, s'admet que l'ordenança ha comportat «notables dificultats en la seva aplicació», entre d'altres, en el compliment de les condicions d'aplicació a les botigues amb degustació, que han quedat obsoletes en l'àmbit normatiu català, pel que fa a activitats a l'exterior.

Un altre aspecte a tenir en compte és aconseguir una «accessibilitat universal» de forma ordenada a la via urbana per tal de fer una ciutat «accessible i inclusiva per a tothom».