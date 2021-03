Què fer a Girona abans que s'ompli de turistes?

L'aixecament del tancament comarcal per part del Procicat obre la porta a desplaçar-se arreu de Catalunya amb el grup bombolla. Girona ofereix una gran i atractiva proposta d'activitats per gaudir del temps lliure amb els nostres. És una ciutat que té moltes possibilitats i cal aprofitar-les abans que s'ompli de turistes. Sobretot, tenint en compte que s'apropa la primavera i el bon temps. A continuació us deixem diverses propostes per fer:

Observar la ciutat des de la muralla

L'ampliació de les muralles romanes en època medieval permet avui passejar pel camí de ronda dels murs i resseguir els trams de muralla carolíngia més extensos d'Europa (s. IX). Les diferents torres són veritables miradors privilegiats sobre la ciutat i els seus voltants.



Passejar pel Parc de la Devesa

El Parc de la Devesa és el parc urbà més gran de Catalunya. Situat entre l'Onyar, el Ter i el Güell, és un lloc idoni per passejar entre la natura enmig de la ciutat. Els seus plàtans centenaris, d'uns 50 metres d'alçada, creen un ambient singular que atrapa. A més, el Parc de la Devesa ha estat declarat com un Bé Cultural d'Interès Nacional.



Visitar la Casa Masó

La casa natal de Rafael Masó (1880-1935) és una de les obres més importants de la seva arquitectura i l'única que està oberta al públic de les famoses cases del riu de Girona. La Casa Masó ha estat escollida com un dels espais més creatius del món en un llistat publicat al llibre 'Life Meets Art'.



El Museu d'Història dels Jueus

Explica la història de les comunitats jueves medievals de Catalunya, amb una atenció especial a la de Girona. Destaca la col·lecció única de làpides hebrees medievals procedents del cementiri jueu de Montjuïc.



Caminar fins al castell de Sant Miquel

Gaudiu d'un passeig guiat per l'entorn de la ciutat o del senderisme a la vall de Sant Daniel. Una bona opció és arribar fins al castell de Sant Miquel ja que es tracta d'una ruta que permet descobrir una bona mostra del patrimoni natural, cultural i etnogràfic de les Gavarres. Travessant la vall de Sant Daniel, resseguint el curs del riu Galligants i els seus afluents i passant per un paisatge esquitxat de bosquets i petits conreus, us endinsareu a l'espai natural protegit de les Gavarres per ascendir al puig de Sant Miquel, des d'on podreu gaudir d'unes magnífiques vistes panoràmiques de gran part del territori gironí, des de l'Empordà fins als Pirineus.