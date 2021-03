Actuen en 689 arbres de Girona per evitar la processionària del pi

L'Ajuntament de Girona ha actuat en 689 arbres amb el sistema d'endoteràpia per controlar la processionària del pi. La processionària és considerada una plaga en l'àmbit forestal i es reconeix per les bosses que forma a les copes dels pins i cedres, i pels seus desplaçaments en grup quan són erugues i de forma lineal. La seva presència entre els mesos de febrer i abril genera alarma a la població per la capacitat urticant de les erugues, tant per a les persones com per a les mascotes. En el passat, alguns gossos han patit conseqüències greus a la llengua en contactar-hi. Aquest fet ha provocat que els centres veterinaris en aquesta època alertin del perill d'aquesta plaga.

Si en les dos darreres temporades, corresponents als períodes dels anys 2018-19 i dels 2019-20, es van fer tractaments d'endoteràpia a uns 310 arbres, aquest any la xifra s'ha incrementat fins a pràcticament els 700 arbres que estan situats sobretot dins la trama urbana, segons ha informat l'Ajuntament. Els exemplars estan repartits per tota la ciutat però sobretot s'intervé a l'entorn dels equipaments públics, com ara escoles o centres cívics i en espais concorreguts.

L'endoteràpia és un mètode que consisteix en la injecció d'un producte fitosanitari directament en el sistema vascular de la planta. D'aquesta manera, s'evita la dispersió dels productes fitosanitaris al medi ambient.

Efectivitat del 100%

Aquest tractament es fa habitualment a finals de la tardor (normalment entre els mesos de setembre i novembre), amb l'objectiu de controlar les erugues just quan comencen a devorar les fulles i evitar que arribin a l'estadi que provoca urticària en cas de contactar-hi. Cal esmentar que l'eficàcia del control mitjançant aquesta tècnica és del 100%, segons assenyala l'Ajuntament gironí. O sigui, que allà on s'actua amb aquest mecanisme hi ha la garantia que no hi haurà processionària.

Aquest sistema és el principal que es fa servir a Girona degut a l'impediment de poder utilitzar l'insecticida biològic en Bacillus thuringiensis i a la voluntat de l'Ajuntament de reduir els tractaments químics polvoritzats al medi natural. Per això s'ha decidit incrementar el nombre de tractaments d'endoteràpia a la ciutat.

Aquest tractaments fitosanitaris a les capçades dels arbres, mitjançant la polvorització d'un producte insecticida químic o biològic pel control de les erugues joves no es fa servir perquè no està registrat per a tractaments en parcs i jardins urbans.

Cinc avisos de bosses en un any

Entre els anys 2014 i 2017 es van rebre una mitjana de 30 avisos per any de processionària a la ciutat. A partir del 2018, quan des de la Secció de Paisatge i Biodiversitat es va estenent el tractament d'endoteràpia a la ciutat, els avisos han baixat a 5 per any.

Una altra tècnica per al control d'aquesta plaga utilitzada per l'Ajuntament és l'eliminació mecànica de les bosses de processionària, tallant i destruint-les durant la seva formació, entre el desembre i el febrer. Aquest mètode es fa per revisions visuals als arbres a través de l'empresa de jardineria que porta el manteniment dels diferents sectors de la ciutat o quan les bosses són detectades per la ciutadania i avisen l'Ajuntament.

Tot i les mesures que es prenen, des de l'Ajuntament s'indica que poden restar espais a la ciutat amb presència de l'eruga de processionària com els boscos periurbans de la ciutat o en jardins privats. Per aquest motiu, apunten que cal estar alerta durant aquest període de l'any per evitar que nens i mascotes les toquin.