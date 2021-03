El Govern posa 13,5 milions per a l'ampliació del Trueta

Imatge virtual de com quedarà el Trueta amb l'ampliació.

Imatge virtual de com quedarà el Trueta amb l'ampliació. acn

Aquesta setmana, la Generalitat ha adjudicat per 13,5 milions d'euros l'ampliació del bloc quirúrgic i de l'hospital de dia oncohematològic del Trueta. D'entre les nou propostes que es van presentar a la licitació, es va escollir l'oferta presentada per Vialitat i Serveis, SLU. Els treballs permetran aixecar un nou edifici de 4.000 metres quadrats, distribuïts en tres plantes, i reformar 2.500 metres quadrats més de l'edifici actual. L'ampliació del bloc quirúrgic de l'hospital permetrà passar dels onze quiròfans actuals que té el Trueta a setze (un dels quals s'equiparà amb dispositius avançats d'imatge mèdica, per fer cirurgia mínimament invasiva). A més, les obres dotaran de més punts assistencials l'hospital de dia oncohematològic de l'ICO.

Segons subratllen des de Salut, aquesta «és una obra molt necessària» que permetrà «incrementar la capacitat de resposta del bloc quirúrgic actual». L'objectiu és cobrir tant les necessitats cada vegada majors d'activitat quirúrgica oncològica i d'alta tecnologia, com també complir els temps de resposta garantits pel CatSalut per a la cirurgia no oncològica.

Les obres es preveuen desenvolupar en quatre fases perquè, en paral·lel als treballs, es garanteixi l'assistència sanitària. «El Departament de Salut es va comprometre aquest estiu a mantenir la inversió en l'actual Trueta mentre el nou hospital encara no sigui una realitat i aquesta obra n'és una mostra», destaquen des de la Generalitat.