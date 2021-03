1.200 firmes per reclamar una actuació «ferma» al Barri Vell

Veïns i comerciants del Barri Vell de Girona han recollit més de 1.200 signatures reclamant a l'Ajuntament una actuació «ferma» contra «la delinqüència i l'incivisme». En una queixa adreçada directament a l'alcaldessa, Marta Madrenas, asseguren que estan farts de patir robatoris, furts, baralles, amenaces «per part de pidolaires» i brutícia als carrers. «Vivim amb tristor i indignació la degradació imparable que està patint el Barri Vell», recullen al manifest, on també denuncien «inacció total» des del consistori. Expliquen que hi ha comerços que tanquen amb clau tot i ser a dins i que altres tenen gas pebre al mostrador. L'Ajuntament, per la seva banda, vincula la sensació d'inseguretat amb els usuaris de La Sopa i assegura que ja s'ha reforçat la presència policial (amb una patrulla més) i s'ha intensificat la neteja al Barri Vell amb més freqüència i amb més passades ruixant aigua.