Nomenen nous oficials i caps de parc de Bombers de la Regió de Girona

Aquesta setmana s'han nomenat i presentat els nous oficials i caps de parc de Bombers de la Regió d'Emergències de Girona. L'acte de presentació es va fer a l'edifici de la Generalitat de Girona. Dimecres ja es va fer efectiu el nomenament de nous oficials del cos de Bombers. En aquest cas són dos caps de parc que passen a aquesta categoria, el de Llançà, Joan Perona i el del parc de Lloret, Lluís Alfonsín. D'altra banda, també s'ha fet oficial que seran nomenats oficials amb l'adscripció a una plaça de cap de parc després de la resolució dels processos extraordinaris Josep Ayats com a cap de parc de Figueres i Xavier Oliva, del de Maçanet. A partir de l'1 d'abril també es preveuen més canvis i un cop resolts els processos de selecció es farà efectiva l'adscripció dels sergents a les següents places de cap de parc: Miquel Figueres, com a cap de parc Torroella; Gerard Bonet, com a cap de de Santa Coloma i Pere Sunyer, del d'Amer i finalment, Joan Martínez, com a sergent responsable de suport a l'Àrea Operacions.