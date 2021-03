Un llibre reflexiona sobre la Processó de Setmana Santa en tots els vessants

Un llibre reflexiona sobre la Processó de Girona tenint en compte totes les seves possibles vessants, des del creient fins a l'oci. La publicació es titula: «La Processó del Sant Enterrament de Girona. Fe, tradició i espectacle i inclou disset làmines inèdites de 81x17 centímetres dibuixades per Xavier Masgrau sobre el seguici de 1962.

El llibre, d'Edicions MMV, inclou textos de Joaquim Nadal i Farreras, Josep Clara i Resplandis, Josep Maria Birulés i Bertran, Rosa Domingo i Mateu, Joan Baburés i Noguer, Josep Maria Fonalleras i Codony, Marc Sureda i Jubany, Salvador Garcia Arbós, Ramon Muntada i Artiles. Gal·la Hugas i Ferrando i Xavier Masgrau i Dotras.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, i el president de la Diputació, Miquel Noguer, són els encarregats del pròleg. Noguer hi indica: «És important i necessari perquè ens presenta el passat de la processó, però sobretot perquè reflexiona sobre el seu futur. Les magnífiques làmines il·lustrades per l'arquitecte Xavier Masgrau mostren, amb una gran qualitat i un absolut rigor documental, com va ser la processó de 1962, presidida per l'ancià bisbe Cartañà, en ple esplendor del nacionalcatolicisme, però venen acompanyades de reflexions profundes de deu gironins i gironines sobre el perquè de la processó avui dia i de cap a on s'ha d'encaminar. Tota l'obra mostra l'estima envers un fet cultural i religiós feta des del coneixement i la participació en molts casos, però amb una clara vocació de sentit crític.»