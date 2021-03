Llengua, amnistia i Pablo Hasél

El ple municipal de Girona va debatre diferents mocions. Entre aquestes, una en defensa de la unitat de la llengua catalana, una demanant l'amnistia dels líders independentistes i una sobre les destrosses en les darreres manifestacions a la ciutat. La primera la presentava l'ADAC i va tenir el suport de JxCat, Guanyem i ERC, l'abstenció del PSC i el vot en contra de Cs. Els socialistes van apuntar que no volien utilitzar la llengua com «a arma de divisió». La segona moció la presentava Jovent Republicà i va tirar endavant amb vots a favor de JxCat, Guanyem i ERC i el vot en contra del PSC i Cs.

La darrera moció la presentava el grup municipal de Ciutadans per condemnar els darrers «disturbis violents» a la ciutat per demanar la llibertat de Pablo Hasél. Només s'hi va afegir el PSC. Cristina Andreu (Guanyem) va lamentar que el text «parli més de la manifestació que del problema» i, en nom del govern, Lluís Martí, va dir que rebutjaven la violència però que aquesta es va exercir un cop acabada la manifestació i que ja no tenia a veure amb res de llibertat d'expressió. Martí va dir que el que caldria era centrar el debat en la fi de la repressió existent».