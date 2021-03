El diputat de la CUP Dani Cornellà formalitza la renúncia a l'alcaldia de Celrà

L'alcalde de Celrà, Dani Cornellà, va renunciar al càrrec i a l'acta de regidor durant el ple d'ahir, celebrat al Teatre Ateneu. Ell mateix ja ho havia anunciat al febrer, després d'haver estat escollit diputat al Parlament el 14-F. Cornellà va agrair la confiança als veïns del poble, va afirmar que «marxo content» per les fites aconseguides en el seu mandat, i que seguirà treballant des del Parlament per donar més visibilitat al poble i a les comarques gironines. L'equip de govern i la resta de grups municipals van destacar i agrair la tasca feta a Cornellà, que serà rellevat per l'actor David Planas. Fins que no es formalitzi el relleu, però, el càrrec l'assumirà de forma temporal el primer tinent «Pitu» Bartis. Cornellà ha estat alcalde de Celrà des de 2011.