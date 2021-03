Quant costarà el menú al nou restaurant de Josep Roca a Girona?

D'aquí uns mesos el restaurant «Normal» de Josep Roca serà una realitat. El sommelier, un dels propietaris del Celler de Can Roca, es farà càrrec del local on hi havia hagut el restaurant Llevataps a la plaça de l'Oli per obrir-hi «un restaurant normal a una cantonada normal d'una ciutat normal» tal com va expressar a través de les seves xarxes socials.

Roca ha dit a aquest diari que només caldran unes petites «reformes» perquè el local està en bon estat i les instal·lacions estan bé. «Les obres seran per fer-lo a la nostra mida, res més», apuntava el sommelier alhora que admetia que des de fa temps li fa «gràcia fer alguna cosa al Barri Vell».

La idea és obrir d'aquí a un parell o tres de mesos. Josep Roca ha assenyalat que els plats que s'hi podran degustar seran els d'un restaurant «normal». Queda aparcat, doncs, el projecte del bar de de vins i tapes que havia projectat a la plaça Mercaders ja que el nou local no té la tipologia adequada per aquest format. «Tres germans normals obriran un restaurant normal», ha insistit el mitjà dels germans Roca. Ara bé? Quant costarà menjar en un restaurant «normal» dels germans Roca? El preu del menú podria rondar entre els 50 i els 70 euros.

Segons publica El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona, «hi haurà guisats, platets, cassoles...». Però com seran les mandonguilles? «Poden ser de moltes coses. Potser són d'ànec, ja es veurà». A càrrec dels fogons hi haurà Elisabet Nolla i a la sala Joaquim Cufré. La carta encara s'està construint però les intencions són ben clares: plats habituals, comuns, freqüents, ordinaris, lògics i naturals. Normal i corrent, vaja. Igual que la carta de vins. Tot dependrà del plaer-preu.