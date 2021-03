Tres detinguts pel robatori d'un mòbil de 900 euros al parc Central de Girona

Els veïns i vianants que aquest migdia estaven al parc Central han pogut observar un nou desplegament policial amb multitud d'agents tant dels Mossos d'Esquadra com de la Policia Municipal. Entre els dos cossos, almenys una dotzena de policies i algun altre de paisà. Havien rebut una alerta del robatori d'un mòbil a dues noies. La policia municipal ha arribat primer al lloc dels fets, a prop de les granotes del parc i ha acabat detenint dos nois i una noia, segons ha pogut saber Diari de Girona. També hi han anat diversos vehicles dels Mossos d'Esquadra ja que els detinguts mostraven resistència i hi havia molta gent al parc a aquella hora. La zona ha vist multitud d'escenes d'aquest tipus les darreres setmanes.

Un patrulla de la Policia Municipal estava fent patrulles preventives de proximitat al barri de Sant Narcís, quan han estat requerits per la central de coordinació al parc Central ja que un ciutadà havia trucat informant que hi havia una baralla entre joves.

Un cop al lloc, s'ha pogut comprovar que un jove de 19 anys, un jove de 23 anys i una menor de 16 anys , havien furtat un telèfon mòbil valorat en més de 900 euros a un altre jove que es trobava al parc amb un grup d'amics, aegons fonts de la policia..

Elstestimonis han informat que els presumptes autors l'havien amagat pel parc i els agents l'han localitzat a l'interior d'una paperera després de fer recerca.

Per aquest motiu s'ha procedit a la detenció dels tres per un delicte menys greu de furt.

El jove de 20 anys en tot moment ha mantingut una actitud hostil i agressiva vers els agents que el volien detenir i un cop detingut ha trencat amb cops el vidre d'un dels vehicles policials.

Per aquest motiu, tambe s'ha detingut al jove de 20 anys per un delicte menys greu de danys i un delicte de desobediència greu als agents de l'autoritat