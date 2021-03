«Que què passa? Que hi ha una altra baralla, com cada dia!»

Crònica. Els veïns del parc Central veuen cada dia conflictes d'individus que són a la zona. La policia ha inclòs la zona com un dels punts calents, juntament amb sectors de Sant Narcís, Santa Eugènia, Can Gibert i el Barri Vell

Els veïns i vianants que ahir al migdia estaven al parc Central van observar un nou desplegament policial amb multitud d'agents tant dels Mossos d'Esquadra com de la Policia Municipal. Entre els dos cossos, almenys una dotzena de policies i algun altre de paisà. Havien rebut una alerta del robatori d'un mòbil d'uns 900 euros a una noia que va generar en una baralla. La Policia Municipal es va endur detinguts tres individus «per un delicte de furt». Segons ha pogut saber aquest diari, eren dos nois i una noia. Un dels tres es va resistir a la detenció i va trencar un vidre d'un cotxe de la policia i això va obligar a incrementar els efectius.

L'operació va tenir espectadors. Hi havia molt moviment de persones que sortien o anaven a les estacions (Renfe, TAV i d'autobusos) i gent gran asseguda als bancs. «Què ha passat?» preguntaven uns. «Que què ha passat? Una baralla, com cada dia!», responien uns altres.

L'ampli desplegament policial a la zona no és nou, com tampoc ho és el malestar veïnal per múltiples incidents. Fa només unes setmanes, el 15 de febrer, una baralla entre quatre persones davant d'un bar del carrer Bisbe Sivilla va provocar la irrupció d'una vintena de Mossos d'Esquadra que els va detenir a tots. Un d'ells hauria patit el robatori d'un mòbil, s'hauria refugiat a l'interior del bar i va ser agredit a la cara per un dels altres tres. Hores més tard, la Policia Municipal va tornar a la zona i va detenir dos persones per participar en una baralla a la plaça Joan Brossa, davant de l'estació de la Renfe.

Uns dies després, la policia municipal va detenir dos nois i una noia per haver robat una cadena d'or a un vianant d'una estrebada. Era el 24 de febrer.

Aquest seguit de detencions s'han pogut fer perquè la policia ha arribat ràpid al lloc dels fets. O ja hi era. De fet, la policia ha augmentat notablement la seva presència al parc des de fa uns mesos. Des de fa unes setmanes, s'hi poden veure passar periòdicament motoristes del cos municipal, la unitat canina i cotxes logotipats de la mateixa policia i dels Mossos d'Esquadra. A més a més, furgons dels Mossos. Sovint, la policia catalana hi destina directament dos furgons. També hi ha policies sense uniforme, a peu, i cotxes dels agents de paisà de les dues policies. Fins i tot vigilant des de la terrassa d'un bar.

L'estratègia policial, segons ha pogut saber Diari de Girona, és passar constantment pels punts calents fent rondes periòdiques i amb aturades tàctiques. Ho fan al parc Central però també en altres punts de Sant Narcís. També a Santa Eugènia, en llocs com el parc de Núria Terés (conegut també com la frontissa) o la plaça de Santa Eugènia (del Barco). A més a més, les rondes inclouen Can Gibert del Pla i el Barri Vell, on també hi ha mal estar veïnal. A les nits es controla especialment l'entorn de La Sopa. D'aquesta manera, són sempre a prop dels llocs de conflicte més habituals.

El 21 de febrer a Sant Narcís i a Santa Eugènia les associacions de veïns van signar un comunicat reclamant més policia, després que un grup d'individus apallissessin un noi de Sant Narcís a tocar de la piscina de Santa Eugènia. De fet, segons ha pogut saber aquest diari, responsables policials i municipals han convocat reunions amb representats veïnals. Al Barri Vell hi ha diversos grups veïnals i comerciants que també s'han queixat de la inseguretat.

Un esforç «titànic»

El regidor de Seguretat de Girona, Eduard Berloso, ha admès que en aquests quatre barris s'hi està fent «un esforç titànic». Hi ha patrulles permanents als quatre llocs al matí i a la tarda. I reforços a les nits.