Madrenas i Plana hauran d'explicar, forçades per l'oposició, què ha passat amb el «Bloom»

L'alcaldessa de l'Ajuntament de Girona, Marta Madrenas, i la tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica, Glòria Plana, hauran de comparèixer al ple ordinari del mes d'abril per respondre a les preguntes de l'oposició sobre el «Bloom», un projecte fallit de tecnologia 3D ubicat al Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Així es va aprovar en la sessió plenària d'ahir a la tarda. Els grups de l'oposició ho havien demanat per mitjà d'una moció i el mateix govern local s'hi va voler afegir assegurant que així podrien respondre a «algunes afirmacions que no es corresponen amb la realitat».

En el text de la moció, s'assegura que el projecte va rebre 1,8 milions d'euros d'inversió, la meitat dels quals provenien de fons europeus. Es recorda que el conveni estava format per l'Ajuntament, la UdG i la Fundació del Parc Científic i Tecnològic i que en un informe de secretaria s'hi constaten algunes «irregularitats», com el fet que «el conveni continua vigent tot i que la Fundació el resolgués unilateralment»; «irregularitats en la custòdia dels béns» -de què la Fundació del Parc Científic s'havia de fer càrrec-; «o que la Comissió Mixta de Seguiment, on l'Ajuntament havia de tenir representació, no es va arribar a constituir».

El portaveu de l'equip de govern, Lluís Martí, va deixar clar que el projecte neix el 2009 i que el conveni es va signar el 2011, encara dins del mandat socialista. El representant del govern també va assenyalar que l'Ajuntament només va ser un «facilitador» i que no hi va posar «cap euro». I va lamentar que els partits de l'oposició ometés que a nivell de l'Ajuntament, l'informe de secretaria diu que «la corporació ha completat el conveni».