Més d'un centenar de sanitaris es concentren a Girona per reclamar una "sanitat 100% pública"

Més d'un centenar de sanitaris s'han concentrat aquest dimecres a les cinc de la tarda davant la seu de la Generalitat a Girona per reclamar una sanitat "100% pública". Els manifestants reivindiquen que ha estat una jornada de vaga "històrica" per la seva transversalitat i perquè inclou tots els serveis assistencials vinculats a la Salut. A més, també apunten que han decidit convocar la vaga per la pressió sobreafegida per la pandèmia però remarquen que la majoria de reivindicacions s'arrosseguen des de fa anys, com ara reduir la temporalitat i la precarietat en les contractacions, augmentar la inversió a l'atenció primària, aturar i revertir les externalitzacions o tenir un conveni únic.