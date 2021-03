Una cinquantena de persones es concentren a Girona per reclamar la llibertat del detinguts

Una cinquantena de persones s'han concentrat aquest dissabte al vespre davant del Mercat del Lleó de Girona per exigir la llibertat dels detinguts de les últimes mobilitzacions i de Pablo Hasél. Una de les portaveus dels organitzadors de la concentració ha recordat que hi ha "set persones segrestades per l'estat espanyol" de les comarques gironines.

En el manifest, han reclamat la dissolució de la BRIMO i l'ARRO i una "depuració completa" del cos dels Mossos d'Esquadra, així com també la dimissió del conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper. Finalment, els organitzadors han avisat que no cessaran les mobilitzacions i emplacen a la ciutadania a participar en les properes crides a través de les xarxes socials.