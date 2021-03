Atrapat intentant robar a Salt un jove que havia sostret mòbils a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove a Salt per robar tres mòbils valorats en més de 3.000 euros en una botiga de Barcelona. El presumpte lladre va ser sorprès pels vigilants de seguretat en una botiga de la mateixa cadena comercial a Salt quan volia accedir a la zona reservada als treballadors. L'arrestat té 18 anys, nacionalitat romanesa i és veí de Badalona. Se l'acusa de ser el presumpte autor d'un delicte de furt. El detingut, que té antecedents, va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial. Els fets de Salt es van desencadenar el 5 de març cap a les 10 del matí, quan els Mossos de la comissaria de Salt van rebre l'avís que un jove va intentar furtar productes d'una botiga d'electrònica del centre comercial ubicat a la població. Quan els Mossos van arribar a l'establiment van saber que el jove va intentar accedir a l'interior de la botiga per la part posterior reservada als treballadors. Quan el van sorprendre, va intentar entrar per l'accés principal pensant que passaria desapercebut. Els vigilants de la botiga el van interceptar i van comprovar que es tractava d'un jove que el dia anterior havia comès un furt en una botiga de la mateixa cadena de l'avinguda Diagonal de Barcelona, on va sostreure tres telèfons mòbils d'alta gamma valorats en 3.327euros.

Un cop a comissaria, el jove va quedar detingut i els agents també li van aixecar una acta de denúncia per saltar-se les restriccions de mobilitat comarcal.