El jurat popular descarta la presó permanent per la mare parricida

Així ho va concloure ahir al vespre el jurat popular del cas, que va determinar que l'acusada va matar la filla intencionadament, motiu pel qual afronta una condemna per assassinat, però que. La decisió s'ha pres per sis vots a favor i tres en contra, i descarta que se li suspengui l'execució de la condemna que se li imposi, un extrem que decidirà en sentència el tribunal de la secció tercera de l' Audiència de Girona

D'aquesta manera, el jurat es queda a mig camí entre què demanava la defensa, que era que reconegués que tenia «completament» anul·lada la seva voluntat, i el que sol·licitava el fiscal, que assegurava que la dona sabia «perfectament» el que es feia. Això tanca la porta a la possibilitat d'optar per la presó permanent revisable, tot i que s'enfronta a una pena de fins a 20 anys de presó que ara demana el fiscal i també l'acusació particular.

El veredicte subratlla que va matar la seva filla a conseqüència del trastorn depressiu que patia, ja que tenia «molt disminuïdes» les capacitats per decidir realitzar una conducta diferent de la de matar-la per solucionar el greu problema que per ella suposava fer-se càrrec de la seva filla.



El veredicte s'ha pres tenint en compte l'historial mèdic i clínic de la processada, que té inici el 2009, coincidint amb el naixement de la filla. Se situa, doncs, en línia amb la tesi de la defensa, que atribueix l'origen dels seus problemes psíquics a una depressió postpart que va derivar en una depressió crònica i un posterior diagnòstic de trastorn bipolar.

També han puntualitzat que els psiquiatres que van declarar al judici van reconèixer que «la depressió pot afectar les decisions que es prenen i que pot alterar la cognició».



A més, els testimonis de les veïnes a qui la processada va confessar el crim també han sustentat aquesta afirmació que tenia les capacitats alterades, ja que van proferir que «es mostrava freda i semblava que no tenia sentiments». De fet, una d'elles va dir que «la persona que ella coneixia no hagués actuat mai així».

Presó o centre psiquiàtric

El veredicte tanca la porta a la presó permanent perquè se li ha apreciat una reducció de la pena, però la processada segueix afrontant la possibilitat de complir una pena de presó per assassinat amb agreujant de parentesc pel qual se l'ha considerat responsable.



El jurat ha descartat per set vots en contra i dos a favor que tingués «completament» anul·lades les seves capacitats, ja que manifesta que «no hi ha proves suficients per acreditar-ho». A més assenyala que «va anar tres dies abans dels fets a demanar ajuda, i això indica que era conscient que alguna cosa no anava bé», determina.



Per això, ara les acusacions li demanen 20 anys de presó, que en el cas del fiscal Enrique Barata es faci amb seguiment psiquiàtric però dins d'un centre penitenciari. Pel que fa a la responsabilitat civil, manté la petició de 200.000 euros d'indemnització. L'acusació particular representada pel pare de la nena també demana la mateixa pena de presó per la processada i sol·licita 300.000 euros d'indemnització.



Pel que fa a la defensa, ha demanat que se li imposi la pena mínima i que es compleixi en un centre psiquiàtric tancat. L'advocat del cas, David Muñoz, va matisar que subsidiàriament es compleixi en un centre penitenciari.



Fets consumats

El veredicte declara que ha quedat acreditada la confessió del crim que va fer l'acusada durant la posterior reconstrucció dels fets. Així, indiquen que el 30 de desembre de 2019 la dona va ofegar la filla a la banyera després de fer-li beure 80 pastilles de lormetazepam per adormir-la i «assegurar-se el resultat mortal pretès». D'altra banda, el jurat també rebutja que a la sentència es proposi un indult de la pena per part del Govern de l'Estat. El cas ha quedat vist per a sentència.