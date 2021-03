L'Espai Gironès regala 2.001 premis directes a aquells que hi comprin

L'Espai Gironès posa en marxa una nova campanya «Odissea a l'Espai» per repartir 2.001 premis directes als clients que facin compres d'un mínim de 40 euros. Des del 8 de març i fins al dia 26 (o fins a esgotar existències) hi haurà habilitat un punt d'atenció a la plaça del Foc, on de 10 a 13 h, i a la tarda de 16 a 20 h, els participants podran pujar a una nau espacial i per mitjà d'una pantalla interactiva «atrapar» regals diversos, entre els quals hi ha patinets elèctrics, tauletes, auriculars, altaveus, smartbands, targetes regal i altres. Una mateixa persona pot participar-hi un màxim de dues vegades cada dia.

Aquesta campanya s'emmarca, un cop més, dins el context actual per incentivar i ajudar en les compres amb una acció de regals directes.