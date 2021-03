Neix una nova associació per donar veu als comerços de la zona sud de Girona

Una nova associació s'ha constituït per donar veu als comerços de la zona sud de Girona. L'Associació de Comerços de Girona sud, impulsada per Narcís Teixidor i Lenka Dadova, es va crear ara fa un any, però l'arribada de la pandèmia els va dificultar poder consolidar-se. De moment, compten amb cinc establiments membres de l'associació , tot i que ofereixen assessorament a tots els comerços de la zona. El seu objectiu és treballar per enfortir el teixit comercial i «fer-nos escoltar», manifesta Dadova, així com recordar que «Girona no és només el centre».

En el temps en què s'han posat en marxa, han detectat que a l'àrea que abarquen (que comprèn des del parc del Migdia fins a la rotonda Mas Gri) l'impacte de la pandèmia ha fet baixar el nombre de comerços d'uns 200 a 70, explica Dadova.

Amb tot, la setmana passada, Teixidor i Dadova van ser rebuts a l'ajuntament per l'alcaldessa, Marta Madrenas, a qui van traslladar problemàtiques que afecten la zona. Una és la seguretat i el civisme, a més de la gestió de residus. Un altre tema que van exposar és la «poca» atenció a les persones aturades, que han anat en augment a causa dels tancaments. D'altra banda, van fer propostes de possibles activitats per dinamitzar el comerç del barri, com ara fent rutes turístiques que passin per la zona i que arribin al centre o la possibilitat d'augmentar la presència de Temps de Flors en els seus carrers, segons indica Dadova.