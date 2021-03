Josep Roca obrirà el restaurant "Normal" al local de l'antic Llevataps de Girona

Cop de timó de Josep Roca en la seva intenció d'obrir un establiment de restauració al Barri Vell de Girona. Josep Roca, un dels propietaris del Celler de Can Roca es farà càrrec del local on hi havia hagut el restaurant Llevataps a la plaça de l'Oli per obrir-hi un negoci, en règim de lloguer. Fa un any, la intenció del sommelier de la família, Josep Roca, era obrir un bar de tapes i vins a la plaça Mercaders amb el nom de Boca Seca. Amb l'arribada de la pandèmia però, van aturar-se les incipients obres que s'havien començat a fer al local, que anteriorment havia acollit el restaurant Mon Oncle.

Ara però, han canviat de parer i ha decidit apostar per un nou emplaçament i ha aprofitat que el restaurant Llevataps havia tancat des de feia mesos per les restriccions per contenir la pandèmia. S'hi treballava amb productes de proximitat i de temporada, combinant la cuina catalana clàssica amb un toc de fusió. Però, com el seu nom indicava, donava molt rellevància al vi, amb una carta de vins locals de la zona de l'Empordà, amb vins de petita producció, biodinàmics i naturals.

Poc després de rebre la trucada de Diari de Girona, Josep Roca ho ha confirmat en un missatge a Instagram: "El més normal, obrirem un nou restaurant. Properament, en uns mesos. Un restaurant normal a una cantonada normal d'una ciutat normal". El nom del restaurant serà "Normal". Roca ha dit a aquest diari que només caldran unes petites "reformes" perquè el local està en bon estat i les instal·lacions estan bé. "Les obres seran per fer-lo a la nostra mida, res més", ha apuntat el sommelier. Roca admet que des de fa temps li fa "gràcia fer alguna cosa al Barri Vell".

La idea és obrir d'aquí a un parell o tres de mesos. Josep Roca ha assenyalat que els plats que s'hi podran degustar seran els d'un restaurant «normal». Queda aparcat, doncs, el projecte del bar de de vins i tapes que havia projectat a la plaça Mercaders ja que el nou local no té la tipologia adequada per aquest format. «Tres germans normals obriran un restaurant normal», ha insistit el mitjà dels germans Roca. El preu del menú podria rondar entre els 50 i els 70 euros.

En aquest local, abans que el restaurant Llevataps hi havia hagut la popular cerveseria irlandesa Excalibur.

Mentrestant, l'antic local que havia acollit el restaurant Mon Oncle pot acabar obrirn com a taverna catalana vinculada a l'entitat cultural catalanista que gestiona el Foment, una escola de dansa que hi ha al carrer Mercaders i que acaba de complir un any de vida.

Actualment, la família Roca té el famós restaurant de tres estrelles Michelín El Celler de Can Roca al barri de Taialà gestionat pels tres germans, com també el restaurant Mas Marroch de Vilablareix on fins fa poc s'hi celebraven casaments. Al centre, hi tenen la Casa Cacao, que combina l'activitat d'hotel, botiga, cafeteria i obrador de xocolata. El màxim exponent del projecte de l'edifici de l'antiga Clínica Esperança de la plaça Catalunya és el germà petit, Jordi Roca, juntament amb Damian Allsop i Anna Payet. El mateix pastisser de la família té la gelateria Rocambolesc al carrer Santa Clara, que s'està expandint per tot l'Estat.

A més, estan associats amb els propietaris del restaurant plaça del Vi 7, Roger Viusà i Carles Horta.

Els pares dels tres germans, Montserrat Fontané i Josep Roca, mantenen obert, amb èxit més que notable, el restaurant Can Roca, a Taialà.



Un nou local a tocar de Casa Cacao

D'altra banda, germans Roca s'han fet càrrec d'un local a tocar de la Casa Cacao que ens els darrers temps havia estat la cafeteria Blend i anteriorment una fleca. Ho ha confirmat a Diari de Girona Josep Roca. En els darrers temps, el local de la plaça Catalunya, que fa cantonada amb el carrer Ginesta, ja s'ha fet servir com a punt de sortida de la venda de productes en línia de la botiga de xocolata.

Ara mateix, els germans Roca estan analitzant quin ús li podrien donar. Una de les opcions és que serveixi com a ampliació de la Casa Cacao. L'actual espai de la part posterior de Casa Cacao que és una cafeteria serviria per ampliar, per exemple l'obrador de xocolata, i el nou local podria ser una cafeteria. És només una possibilitat. També però, podria obrir com a bar independent i aprofitar l'espai de terrassa. Podria ser amb el nom de Bocaseca (tal com havia de ser el de la plaça Mercaders) per servir vins i tapes o un bar «Normal». O perquè no, una altra opció.