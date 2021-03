Educació considera «molt clara» la destitució de la directora del CFA Girona

Des del Departament d'Educació no es comparteix la sorpresa amb què des de l'entorn de l'escola d'adults de Girona s'ha rebut la contundent resolució de l'expedient a la seva directora que ha acabat amb la destitució d'aquesta. «És una resolució molt clara per una situació anòmala que Inspecció va detectar», expliquen des del departament que dirigeix Josep Bargalló que, confirmen que «a la directora ja se li va comunicar el cessament que serà efectiu aquest mes». Ara, Educació haurà de plantejar al claustre de professors una alternativa per refer l'equip directiu del CFA Girona - Escola d'Adults sense impedir això que, com expliquen des del mateix departament, l'actual directora «pot recórrer la decisió per la via contenciosa-administrativa».

La resolució de l'expedient amb la destitució de la directora ja es va fer pública dimecres, en la primera de les concentracions que la comissió de suport al CFA Girona està fent davant l'edifici de la Generalitat, seu dels serveis territorials, i que podrien acabar amb una vaga. Per ahir, dijous, havia estat programada una reunió entre representants del professorat del centre i el delegat d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, que va ser suspesa en una mostra, segons la comissió, del poc diàleg que hi ha hagut des de l'inici d'aquest procés fent que «per desgràcia no sabem què depara a la nostra direcció ni al nostre centre (resta de professorat, alumnat...)».

El cas que ha acabat amb la destitució de la directora de l'escola d'adults de Girona va arrencar fa un any. El febrer del 2019, una inspectora del Departament d'educació, que era nova per a l'escola i que ja no està adscrita al centre, en el marc del CFA va detectar que en una aula s'hi feien classes de preparació per a l'accés a la universitat de majors de 25 anys que no formaven part de l'oferta educativa oficial del centre. I, segons expliquen des del professorat, des de fa anys, ja abans de l'arribada del nou equip directiu, l'escola cedeix una aula perquè una professora externa ofereixi a un grup d'alumnes que volen les assignatures per preparar l'accés que l'escola no ofereix. En aquest cas les específiques de ciències. Una pràctica, que segons s'explica en una carta de suport feta pública aquesta setmana per l'escola d'adults de Sant Feliu de Guíxols, és habitual en molts altres centres de formació catalans i, com ha recordat sempre des de l'escola gironina, coneguda pel departament. La problemàtica de la manca d'hores per preparar bé l'accés a la universitat per a majors de 25 anys ja fa molt temps que s'arrossega i, de fet, des de la mateixa escola d'adults ja van organitzar en el passat una recollida de signatures per demanar que s'integrés a l'oferta formativa reglada.

Després d'aquella visita del mes de febrer, on la inspectora no va fer cap comentari, a l'escola d'adults de Girona no van tenir cap més notícia fins a l'estiu quan la directora va rebre la comunicació que se li havia obert un expedient greu. Entre el juliol i ara, quan l'expedient ha acabat amb la destitució de la directora, només hi ha hagut una reunió entre els membres de l'escola i el departament. La segona havia de ser ahir, però es va haver de suspendre.