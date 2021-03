L'AFA de Les Arrels de Salt i veïns reclamen un pas de zebra elevat

L'Associació de Familiars d'Alumnes (AFA) de l'escola Les Arrels de Salt, i veïns de la zona, estan recollint firmes per reclamar que es millori la seguretat per als vianants en un encreuament de davant el centre educatiu. En concret, denuncien una connexió «deficitària» per als vianants al carrer doctor Castany, a l'altura del carrer de La Moreneta. Alerten que no es respecta «que és una zona escolar», i això «posa en perill els nostres fills». Per ara, superen les 160 firmes recollides. El punt coincideix amb la sortida de dos aparcaments (un de zona blava i l'altre per a treballadors) del Parc Hospitalari Martí i Julià.

Els promotors de la recollida de firmes indiquen que hi ha diversos factors que afecten el carrer doctor Castany: d'una banda, s'inclou en el recorregut de línies d'autobusos, i també és una sortida cap a altres poblacions i cap a l'autopista. Per això hi ha un «flux de vehicles que circulen a alta velocitat sense respectar que és zona escolar», apunten. A més, quan camions de neteja i escombraries bloquegen de manera temporal el carrer, alguns vehicles particulars envaeixen la vorera per accedir a la calçada.

Per això els col·lectius demanen a l'Ajuntament de Salt «que es posi un pas de vianants elevat» -que obligaria a frenar als conductors- «i se senyalitzi de manera adequada el carrer doctor Castany», en aquell encreuament. De fet, lamenten que allà hi ha «un únic senyal escolar, recent i insuficient, que a penes ningú respecta».

A més, volen que «es busqui una solució a la sortida de vehicles dels aparcaments de la zona blava», que es troba al carrer La Moreneta.