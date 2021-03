Educació comunica la destitució a la directora de l'escola d'adults

concentracions de protesta. De la comissió de suport al CFA Girona davant la seu dels serveis territorials d'Educació. 1 La concentració del matí va aplegar al voltant de mig centenar de persones, i es va repetir a la tarda.

Diferents alumnes i professors, amb pancartes ahir al matí.

«Defensem l'escola d'adults» o «No podem permetre aquesta injustícia» són només dos dels cartells que es van veure ahir, matí i tarda, en les dues concentracions que tot l'entorn del Centre de Formació d'Adults de Girona va protagonitzar davant de l'edifici de la Generalitat, seu dels serveis territorials d'Educació, en protesta per la destitució de la seva directora. L'expedient obert a l'estiu contra Nuri Figa, per haver cedit una aula de l'escola perquè un grup d'alumnes rebessin classes per a l'accés a la universitat de majors de 25 anys, ha acabat amb una resolució que ha acabat, segons el departament li ha comunicat a la mateixa afectada, amb la destitució del càrrec de la directora de l'escola d'adults.

Una decisió que ha indignat i, al mateix temps, manté «molt desconcertats» a professors, alumnes i a bona part del món educatiu gironí. «Alguna cosa se'ns escapa que no sabem, hi ha d'haver algun altre objectiu, perquè hagin pres una resolució tan greu contra una persona que no ha fet res mal fet; només ha intentat, com s'ha fet sempre en aquesta escola i en molts altres centres de formació d'adults de Catalunya, intentar ajudar els alumnes», va explicar ahir Carme Porsell, professora de l'escola, que va exercir de portaveu d'una Comissió de Suport que aplega membres de l'actual claustre, antics professors, alumnes i exalumnes.

«Falta diàleg amb el departament», es podia llegir en una altra de les pancartes en les concentracions d'ahir. I és que, a criteri de la comissió de suport al CFA Girona, l'escassa comunicació ha estat un dels grans problemes del conflicte. Una manca de diàleg que, segons remarquen, s'ha fet més palès ara quan, un cop comunicada la resolució de l'expedient, des dels serveis territorials han desconvocat la reunió que estava prevista. «La reunió estava convocada per demà (dijous), però s'ha anul·lat sense més explicacions i ens trobem amb una resolució que ha estat comunicada, però que no sabem des de quin moment és efectiva, ni tenim sobre la taula cap proposta de qui ha de formar la nova direcció ni de quan es parlarà de l'oferta educativa de cara al curs vinent», va explicar ahir Porsell que, un dia més, va tornar a recordar que la decisió de cedir una aula no va ser una idea de l'actual directora sinó que era una «solució a un problema real» que ja havien aplicat anteriors equips directius de l'escola «amb el coneixement del Departament d'educació, no es va fer mai res d'amagat».

I, anant més enllà de Girona, la recerca de solucions per poder oferir als alumnes les assignatura optatives, en el cas del centre gironí les de ciències, de l'accés a a la universitat per a majors de 25 anys és habitual en la resta d'escoles d'adults catalanes. En les concentracions d'ahir a Girona es va llegir una carta de suport de l'escola d'adults de Sant Feliu Guíxols on es posava del costat de la direcció del centre gironí: «Les classes externes per a majors de 25 (normalment les assignatures específiques), fins fa 2 cursos no estaven permeses per l'oferta formativa del Departament però hi havia un acord no escrit segons el qual el mateix Departament permetia a associacions o alumnat organitzar-se per poder oferir aquestes hores lectives a l'alumnat, utilitzant de seu els mateixos centres. Això passava i passa a la majoria de centres d'adults de Catalunya». Aquesta carta de suport de l'escola d'adults de Sant Feliu ja comptava ahir amb més d'una trentena de suports d'altres CFA catalans.

De moment, i mentre esperen que es torni a obrir el diàleg amb el departament, l'entorn de l'escola d´adults de Girona està valorant si, a banda de les concentracions, també comença una vaga.