Rebenten en una nit quinze trasters d'un aparcament

Els lladres de trasters han tornat a actuar a la ciutat de Girona. Aquest divendres van triar un aparcament comunitari d'un edifici d'habitatges de la pujada de la Creu de Palau. En un sol cop van aconseguir accedir a una quinzena de trasters i en van robar objectes emmagatzemats, com ara bicicletes i eines, entre altres objectes.

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona han obert una investigació i, de moment, no hi ha hagut detencions. El que sí que tenen els Mossos ja són algunes denúncies i esperen que els pròxims dies vagin a més. Ahir ja en tenien tres de recollides.

Els fets van tenir lloc la matinada de divendres i els lladres van accedir a l'aparcament de l'edifici de la zona dels Químics i van començar a rebentar trasters. Van forçar-ne les portes i van sostreure'n el que van considerar de més valor i de rapidesa a l'hora d'emportar-s'ho.

Aquesta no és la primera vegada que Girona detecta nombrosos danys i robatoris en trasters en blocs de pisos de la ciutat. El mes de gener, els Mossos van detenir un lladre multireincident per robar en 42 trasters, aparcaments i vehicles de la ciutat de Girona. El cas més destacat en el qual està implicat, tal com va avançar Diari de Girona, és el del dia 25 de novembre. Un grup de lladres van entrar a robar en un aparcament comunitari d'un edifici i van rebentar 42 trasters.