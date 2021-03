MIFAS torna a prestar serveis a Girona quatre anys més tard

Des d'ahir al matí, els mercats municipals de Girona -Devesa, Lleó i Can Gibert del Pla- compten amb la presència de cinc «agents informatius» que s'encarreguen tant de comptar el nombre de persones que s'hi reuneixen com de recordar als usuaris les mesures de prevenció per la transmissió de la covid-19. Els cinc agents són treballadors amb discapacitat física seleccionats per MIFAS dins de la borsa de treball de l'entitat gironina, que, per primer cop des de l'any 2017, torna a prestar un servei a l'Ajuntament de Girona. «Després d'haver perdut la zona blava i l'últim concurs que teníem de serveis postals a l'Ajuntament, tornar a iniciar els serveis amb l'Ajuntament de Girona, que és la nostra ciutat, ens fa estar molt satisfets», explicava ahir el gerent de MIFAS, Daniel Tulsà, detallant com «en un temps rècord» la històrica entitat sense ànim de lucre gironina havia aconseguit posar en marxa el servei després de guanyar un concurs al qual optaven sis empreses més. «Ens ho van adjudicar dilluns i avui, dimarts, ja hem començat a oferir el servei al matí», apuntava ahir Tulsà sobre el concurs guanyat per GiroPark, que és un dels centres especials de treball del Grup MIFAS.

En un concurs sense clàusula de reserva social, MIFAS va aconseguir l'adjudicació d'un contracte que, com a màxim, té una durada d'un any en un període temporal que es concretarà en funció de l'evolució de la pandèmia. «No pensàvem que hi hagués tanta concurrència, quan vam veure que hi havia set empreses i que la nostra era escollida com la millor proposta vam quedar molt contents», reconeix Tulsà, que té clar que «els condicionants del concurs eren econòmics» i que, per tant, si MIFAS el va guanyar és «perquè vam presentar la millor proposta».

Un cop dilluns van saber que havien guanyat el concurs, els diferents equips de MIFAS implicats ?Servei d'Integració Laboral, Recursos Humans i Coordinadora dels Centres Especials de Treball? es van posar a treballar perquè ahir, en ser dimarts, hi havia mercat a la Devesa i s'havia de fer servei igual que al del Lleó i el de Can Gibert. «Havíem treballat molt en aquest formació d'agent cívic, que requereix uns coneixement específics, però sobretot en temps de pandèmia n'hem tingut demanda sobretot d'ajuntaments», va dir Tulsà sobre la rapidesa amb com, amb només un dia de marge, van poder seleccionar de dins de la seva borsa de treball cinc persones amb discapacitat física per començar ahir a oferir el servei. Una feina, la d'agent cívic o d'informació, per a la qual MIFAS ja ha donat serveis a «altres poblacions, sobretot a la zona de la costa, a Palafrugell, Vilassar de Mar, Peratallada...».

Aquest concurs, però, és diferent per a MIFAS perquè aconsegueix tornar a treballar per l'Ajuntament de Girona després de la dura patacada que va ser per a l'entitat perdre l'important contracte per controlar els aparcament en zona blava el 2014 i, tres anys després, el de serveis postals, que va ser l'últim que van tenir amb el consistori que ara encapçala Marta Madrenas.

«Sent una entitat gironina, que no poguessin oferir cap servei a la ciutat era una espina que teníem clavada, esperem que sigui el primer de més que en vinguin», sentencia Tulsà, que reconeix, com passa amb la majoria d'entitats vinculades al tercer sector, que la pandèmia no els està posant les coses fàcils: «A MIFAS aquest any hem reduït un 30/35% el pressupost, tot i que creiem que el pitjor encara ens ha d'arribar perquè hi ha molts serveis que, per la mateixa inèrcia, han anat seguint, però estem en una època de recessió i vindran temps complicats».