Llagostera impulsa una campanya de reciclatge

L'Ajuntament de Llagostera impulsa la campanya «Compromís Residu Zero» amb l'objectiu d'intentar reduir la generació de residus. La iniciativa pretén que els ciutadans assumeixin una sèrie d'hàbits encaminats a la prevenció de residus com ara l'intercanvi de joguines i roba, la reparació d'objectes per allargar-ne la seva vida útil, la compra de productes a granel, la utilització de bosses reutilitzables, els envasos de vidre i evitar el malbaratament alimentari.

Amb la campanya es poden aconseguir una bonificació de fins al 30% de la taxa d'escombraries. Aquest descompte de la taxa d'escombraries és compatible amb la bonificació per ús de la deixalleria, la de realització de compostatge casolà i el descompte per a persones majors de 65 anys, fins a un percentatge màxim d'un 40%. Per donar a conèixer la campanya s'ha editat un vídeo amb el testimoni d'una de les famílies que ja hi participa. Aara hi ha 4 famílies adherides.