Intenten robar a avis de Sarrià de Ter amb un fals premi

L'Ajuntament de Sarrià de Ter i la policia de la vila han hagut d'avisar d'un tipus d'intent de robatori a la gent gran de la vila després de tenir coneixement que hi havia hagut dos casos en poc temps. El mètode consisteix que algun individu aconsegueix posar-se en contacte amb una persona gran, es fa passar per un treballador de l'Ajuntament, i li explica que els li ha tocat un premi de 500 euros perquè no s'ha celebrat l'acte d'homenatge a la vellesa per culpa de la covid-19. A partir d'aquí, els estafadors intenten enganyar-la per treure-li diners dient que, com a garantia, primer els donin diners, segons ha explicat l'alcalde, Narcís Fajula.

El contacte pot començar ja quan els presumptes lladres toquen el timbre de la porta de casa . L'Ájuntament de Sarrià de Ter recorda que aquest premi és fals i demana que si algú els vol entabanar, truquin a la Policia Municipal o al telèfon 112, per alertar de la presència dels estafadors.