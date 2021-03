Ciutadans facilitarà la compra de vehicles per a la policia i la brigada

El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Girona, Daniel Pamplona, va anunciar ahir que la seva formació facilitarà l'aprovació d'una modificació de crèdit extraordinari de 680.000 euros per a l'adquisició de vehicles policials i de la brigada municipal.

«Es tracta d'unes reivindicacions de la mateixa policia i la brigada que fa anys que demanen nous vehicles per assegurar la seva eficàcia i operativitat», va justificar Pamplona, que considera «just renovar-los, tant per un compromís amb la seguretat ciutadana com per garantir el correcte manteniment de les infraestructures de la ciutat», va afirmar. A més, va afegir que la tasca dels dos col·lectius «és crucial per al benestar dels ciutadans». Amb tot, el portaveu va apuntar que li resultaria «sorprenent» que les altres formacions evitessin votar a favor de la modificació de crèdit. «A pesar que altres partits no vulguin veure que la policia és necessària en qualsevol estat del món i pretenguin eliminar-la, des de Ciutadans no deixarem de treballar perquè Girona gaudeixi de la seguretat que els ciutadans reclamen i s'evitin imatges com les de les últimes setmanes», va defensar.

Aquests més de 600.000 euros formaven part del centenar d'inversions per un global de 13,2 milions d'euros que tota l'oposició va tombar al gener. Es destinaran a dos cotxes d'incògnit, dues furgonetes d'atestat, sis escúters i quatre motocicletes per a la policia; i maquinària específica i vehicles sostenibles per a la brigada.