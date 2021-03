Cinc instituts competeixen per poder representar la UdG en la Lliga de Debat

El Carles Rahola de Girona, La Salle Figueres, l'Illa de Rodes de Roses, el Baix Montseny de Sant Celoni i el Vidreres són els cinc instituts que participaran avui en la fase classificatòria de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 2021 de la Xarxa Vives, on es decidirà el representant de la Universitat de Girona en aquesta competició que, per primer cop, se celebra en format virtual per les actuals restriccions sanitàries.

L'equip guanyador representarà la UdG en la fase final, que tindrà lloc del 13 al 23 d'abril i enfrontarà els 15 equips classificats a les fases locals prèvies organitzades per les universitats Abat Oliba, Alacant, Andorra, Autònoma de Barcelona, Girona, Internacional de Catalunya, Jaume I de Lleida, Miguel Hernández d'Elx, Politècnica de València, Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, de València i Vic.