Un violador reincident, absolt d'agredir una noia amb discapacitat a Girona

L'Audiència de Girona ha absolt el violador reincident que s'enfrontava a 15 anys més de presó per agredir sexualment una noia amb discapacitat en un parc de la ciutat el 18 de setembre del 2018. La sentència conclou que no hi ha proves que acreditin que Edwin Enrique Granda enganyés la víctima, que era parella del seu germà, i aconseguís endur-se-la a un lloc amagat per fer-li tocaments i violar-la. «No hi ha rastres biològics sobre el manteniment de les relacions sexuals, no existeixen ferides que es puguin atribuir a la resistència de la víctima, ni causades per les penetracions, ni tampoc testimonis directes ni indirectes», apunta el tribunal. Per contra, la sala exposa que un testimoni recolza la versió exculpatòria de l'acusat.

El 9 de febrer, Edwin Enrique Granda es va asseure per quarta vegada al banc dels acusats de l'Audiència de Girona. Arribava custodiat pels Mossos d'Esquadra, perquè ja està empresonat per delictes sexuals.

L'última condemna ferma contra ell va ser de 13 anys, 6 mesos i 1 dia de presó. Li va imposar la mateixa Audiència, després que Granda reconegués haver agredit sexualment una menor a la ciutat el dia de Sant Joan del 2019.

El violador reincident s'enfrontava a una nova condemna. En aquest cas, per una altra agressió sexual que hauria comès mig any abans, al setembre del 2018, i que va trigar més temps a arribar a judici. La víctima, una noia que pateix una discapacitat psíquica del 65%, i que aleshores tenia una relació amb el germà del processat. La fiscalia l'acusava d'un delicte d'agressió sexual a persona especialment vulnerable i sol·licitava 15 anys de presó. La defensa, encapçalada pel lletrat Joan Pere Zapata, demanava l'absolució.

La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona, de la qual ha estat ponent la magistrada Maria Teresa Iglesias, conclou que «no ha quedat acreditat» que el processat enganyés la víctima, aprofitant un recorregut a peu per acompanyar-la a casa del seu germà, per dur-la a un «lloc amagat» d'un parc de la ciutat on, segons l'acusació pública, li hauria fet tocaments i l'hauria violat.