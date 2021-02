Reclam d'un conveni per fer ús de la Coma Cros «adaptat» a les entitats

La Federació d'Entitats Socioculturals de Salt reclama que el conveni amb què l'Ajuntament els cedeix l'Ateneu de la Coma Cros «respongui a les necessitats de les entitats i l'activisme social i cultural». Aquest conveni, que es revisa cada any, va començar a negociar-se a finals de 2020. La Federació critica que la proposta del consistori «no dona resposta a les necessitats del projecte». Per això, creuen que les negociacions «han quedat en un punt mort».

Les queixes de les entitats se centren en tres punts. El primer, diuen, és que el conveni «posa límits» horaris de la factoria cultural i el servei de consergeria. Només poden demanar d'acabar més tard 12 dies sense cost. La Federació vol «poder allargar l'horari sempre i quan l'activitat ho requereixi».

Respecte a la regulació dels espais a disposició de l'Ateneu, lamenten que «n'exclou l'Auditori». A canvi, diuen que el conveni només els deixaria fer servir uns altres tres espais d'aforament ampli, dos dies sense cost. Alerten que «és del tot insuficient», i qualifiquen «del tot inapropiat i incoherent que les entitats que fins ara dinamitzen el poble de forma voluntària i gratuïta, ho hagin de fer pagant». Afirmen que això forçaria les més de 20 entitats a «competir» per repartir-se els dies. Un altre punt de desacord és «que el conveni només recull una comissió de seguiment per la relació formal amb l'Ajuntament». La Federació demana «una clàusula de coordinació habitual amb responsables tècnics de la Factoria o d'altres», per millorar la coordinació i el treball conjunt.

Amb tot, la Federació reitera que la intenció de l'Ateneu és «cooperar» amb el consistori per «crear un projecte cultural comunitari, però de moment no hi ha el clima i la voluntat necessària».

La proposta «està viva»

Per la seva banda, fonts de l'Ajuntament afirmen que les negociacions «no estan trencades» i que la proposta «està viva». Des del consistori expliquen que van emplaçar la Federació a «continuar parlant» un cop s'incorporés una nova persona tècnica a la Coma Cros, que es preveu per març. D'altra banda, apunten que enguany es plantegen millores, com la reducció d'hores que han de justificar les entitats per rebre la subvenció (per exemple, d'hores de programació).