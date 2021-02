Quinze joves milloren el perfil professional a l'Estació Jove

L'Estació Espai Jove ha ajudat a millorar el perfil professional de 15 joves amb la primera edició del projecte Impuls-21. La iniciativa consisteix en un procés formatiu i vivencial, de cinc setmanes, i va dirigida a joves amb estudis superiors del Gironès. En un format virtual, de les 10 a les 13 h, s'ha treballat per millorar l'ocupabilitat de les persones participants: activant i potenciant el talent, promovent la reflexió i definició del projecte vital, ampliant la xarxa professional, entre d'altres.

A partir de diferents tallers i dinàmiques s'ha dotat els participants d'eines i recursos que poden esdevenir oportunitats per al seu futur professional. En la primera part del programa s'ha treballat l'autoconeixement i l'ocupabilitat. La segona ha consistit en un procés de cocreació per equips on s'han ideat tres projectes que volen donar solucions al repte d'unir les empreses del ?territori amb joves titulats amb nul·la o poca experiència professional.