Presó per als acusats de planejar robatoris a empresaris de Bescanó

L'Audiència de Girona ha condemnat amb penes de presó un cobrador del frac i un mecànic i la seva dona com a responsables de crear un pla per perpetrar quatre robatoris violents a habitatges d'empresaris a Bescanó durant l'estiu de 2017.

Els magistrats consideren que ha quedat demostrat que el matrimoni va donar informació al cobrador, a qui van conèixer per ser deutors d'una empresa, per tal de cometre els robatoris violents. Aquesta informació, que donaven al cobrador a través de missatges de mòbil, va ser exposada durant el judici, on constaven dades de dos dels habitatges que van ser assaltats. El matrimoni vivia a Bescanó, i de fet un dels domicilis on es va cometre un dels quatre robatoris era una família amb qui tenien una relació d'amistat «íntima». De fet, tant els acusats com les víctimes van reconèixer aquest lligam durant el judici, i el matrimoni que va ser assaltat va assenyalar que coneixien el mecànic amb el nom de «MacGyver» perquè els ho arreglava tot.



Còmplices en dos assalts

La sentència subratlla que tot i que la informació que el mecànic i la dona van donar al cobrador era rellevant i facilitava la feina als lladres, que no coneixien la zona, no era de difícil obtenció, tal com pretenien les acusacions per demostrar que la seva participació havia estat «decisiva». Aquesta diferència, que jurídicament és determinant per diferenciar una simple «complicitat» -com és el cas- del de «col·laboració necessària», fa que les penes d'entre 25 i 46 anys de presó que demanaven el Ministeri Fiscal i l'acusació particular s'hagin reduït de forma considerable fins als 4 anys. Precisament, la sentència precisa que els assalts es van fer de forma «barroera» i amb poca traça, i que en alguns dels assalts van improvisar. Al cobrador del frac li han imposat 21 anys de presó.

Tres dels lladres condemnats

Un cop aconseguida la informació de l'habitatge escollit, el cobrador es posava en contacte amb un grup de persones que vivien pels voltants de l'Hospitalet de Llobregat per tal que perpetressin els assalts. Tres dels sis acusats de fer la feina bruta han estat condemnats amb penes d'entre 18 i 30 anys de presó, i la resta han estat absolts per falta de proves. La sentència, però, encara no és ferma.