Mur al camp de futbol de Torres de Palau de Girona per evitar despreniments

L'Ajuntament de Girona ha construït un mur de gabions de pedres al camp de futbol municipal de Torres de Palau per evitar despreniments de terra del bosc que hi ha a tocar de la instal·lació esportiva. Els treballs, que han finalitzat avui, han permès millorar la capacitat de drenatge d'aquest punt i resoldre la problemàtica.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, el regidor d'Urbanisme i Activitats de l'Ajuntament de Girona, Lluís Martí, i el regidor d'Esports, Àdam Bertran, han visitat les obres. "A través del contracte de manteniment que vam implementar l'any passat hem pogut fer una obra necessària perquè hi havia problemes al camp cada vegada que plovia. Les obres permeten tenir unes instal·lacions més eficients i còmodes tant per als qui hi juguen com per als qui van a veure partits", explica el regidor Lluís Martí.

Per la seva banda, el regidor Àdam Bertran assegura que "aquest és un nou pas endavant per optimitzar les instal·lacions municipals que tenim a la ciutat i donar un bon servei a tots els usuaris". També avança, en aquest sentit, que "aquesta setmana hi ha previst que es portin a terme treballs de pintura a l'interior dels vestidors".

A més del mur, s'ha instal·lat una nova reixa de desguàs a la meitat del terreny de joc afectada i s'ha col·locat una nova barana perimetral. També s'ha col·locat nou paviment als laterals del terreny de joc i s'ha ampliat la zona per tal de millorar l'evacuació de les aigües de la pluja. Aprofitant els treballs, s'han col·locat 32 nous seients en el camp de futbol.

El cost d'aquestes actuacions és de 44.286 euros (IVA inclòs). Els treballs han anat a càrrec de l'empresa COMSA, dins el marc del contracte de cobertes i sistemes de drenatge pluvial.