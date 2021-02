El PSC de Salt vol bonificar l'autoconsum d'energia solar

El grup municipal socialista de Salt ha tornat a demanar al govern municipal que apliqui bonificacions en l'IBI (Impost de Béns Immobles) per la instal·lació de sistemes d'autoconsum amb energia solar. Ho reclamen en un comunicat després que, en el darrer ple del 15 de febrer, el grup presentés una moció per incentivar l'eficiència energètica i la promoció de l'autoconsum elèctric, que el govern va desestimar. Per això denuncien que «el govern de Salt no vol treballar per avançar cap a l'energia neta i verda».

«No és de rebut que el govern de Salt s'hagi negat a aprovar una bonificació de l'IBI per a la instal·lació de sistemes d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica a aquelles famílies que facin aquesta inversió, i més, quan aquesta mesura la practiquen més de 70 municipis arreu de Catalunya com Girona, Olot, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Viladecans, Lleida o Barcelona», remarca el portaveu socialista, Joan Martín.